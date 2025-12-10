Περίπου 400 πελαργοί βρέθηκαν νεκροί, θύματα της γρίπης των πτηνών, κατά μήκος ενός ποταμού στην περιφέρεια της Μαδρίτης, την περασμένη εβδομάδα, οδηγώντας τις τοπικές αρχές να σημάνουν συναγερμό και να διενεργήσουν περαιτέρω εξετάσεις.

Το ζοφερό θέαμα με τα εκατοντάδες νεκρά πτηνά καταγράφηκε στον ποταμό Μανθανάρες, κοντά στις περιοχές Περάλες ντελ Ρίο και Λα Μαρανιόσα, στον δήμο Χετάφε.

Cientos de cigüeñas muertas han aparecido entre el jueves y el sábado en el río Manzanares, a la altura de Perales del Río y La Mararañosa, en el término municipal de Getafe. La policía local dio la voz de alarma al ver la avalancha de cadáveres que flotaban en el agua… — EL PAÍS Madrid (@el_pais_madrid) December 9, 2025

Την περασμένη Τετάρτη, η τοπική αστυνομία σήμανε συναγερμό αφού εντόπισε μεγάλο αριθμό νεκρών πελαργών να επιπλέουν στο νερό.

«Αυτό που είδαμε ήταν φρικτό», δήλωσε στην El Pais ένας από τους πυροσβέστες. «Ανάκτησα περίπου 250 νεκρούς πελαργούς. Η προηγούμενη βάρδια έβγαλε μεταξύ 50 και 100 και την επόμενη μέρα άλλους 100», εξηγεί.

«Ήταν ένα φρικτό θέαμα. Οι περισσότεροι πελαργοί είχαν πεθάνει τις τελευταίες ημέρες, αλλά άλλοι ήταν σε αποσύνθεση ή είχαν δαγκωθεί από άλλα ζώα», πρόσθεσε.

Ενώ οι αρχές εντόπισαν ένα ξέσπασμα γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας (LPAI) πριν από λίγες ημέρες, τώρα υποψιάζονται, «δεδομένου του μεγάλου αριθμού θανάτων», την παρουσία ενός ξεσπάσματος γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI).

Η περιφέρεια της Μαδρίτης εξήγησε χθες ότι «περιμένει τώρα τα αποτελέσματα των δειγμάτων που στάλθηκαν στο εργαστήριο (...) που τελεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων».

«Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της υψηλής παθογονικότητας», τα μέτρα επιτήρησης θα ενισχυθούν, διευκρινίζει η ανακοίνωση.

Cientos de cigüeñas han aparecido muertas en el río Manzanares, a la altura de Getafe, por un brote de gripe aviar.



▶ https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/JbotCCRStL — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 9, 2025

Ήδη εφαρμόζονται «μέτρα για κρούσματα υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών», όπως «απαγόρευση της αναπαραγωγής παπιών και χηνών με άλλα είδη πουλερικών, η απαγόρευση της πτηνοτροφίας ελευθέρας βοσκής, ο περιορισμός των επισκέψεων σε πτηνοτροφικές μονάδες και η παρακολούθηση της παροχής νερού για να διασφαλιστεί ότι δεν έχει μολυνθεί».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι «αυτή η γρίπη θα μπορούσε να μεταδοθεί σε ανθρώπους μέσω βλεννογόνων, με αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό της εποχικής γρίπης, αν και δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσματα μετάδοσης μέσω της άμεσης επαφής στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω της κατανάλωσης προϊόντων πουλερικών».

Συνολικά, έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερα από 200 κρούσματα γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την Ευρώπη αυτή την εποχή, αριθμός μεγαλύτερος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερα κρούσματα από τις χιλιάδες εκμεταλλεύσεις που επηρεάστηκαν κατά την τελευταία επιζωοτική κορύφωση το 2022, η οποία είδε δεκάδες εκατομμύρια πτηνά να θανατώνονται.



