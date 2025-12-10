ΕΕ: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με απλούστερη και πιο έξυπνη περιβαλλοντική νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη μέτρων για την απλούστευση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στους τομείς των βιομηχανικών εκπομπών, της κυκλικής οικονομίας, των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων και των γεωχωρικών δεδομένων.

Οι αλλαγές θα συμβάλουν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα διατηρήσουν τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η δέσμη μέτρων θα επιταχύνει και θα εξορθολογίσει τις διαδικασίες αδειοδότησης για όλα τα έργα, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα εμβληματικά ψηφιακά έργα, τα έργα κρίσιμων πρώτων υλών και η οικονομικά προσιτή στέγαση, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μια καθαρή και ψηφιακή οικονομία στην ΕΕ.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι περιβαλλοντικοί στόχοι και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η απλούστευση των κανονισμών και η μείωση του διοικητικού φόρτου είναι πράγματι ουσιαστικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας, και πέραν της σημερινής δέσμης μέτρων, με βάση τις προτάσεις που ελήφθησαν από την πρόσκληση υποβολής στοιχείων.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

