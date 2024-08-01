ΠΟΥ: Πάνω από 175.000 νεκροί από τις ακραίες ζέστες ετησίως στην Ευρώπη

Περισσότεροι από 175.000 άνθρωποι πεθαίνουν από τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης κάθε χρόνο στην Ευρώπη, την περιοχή της υφηλίου που θερμαίνεται ταχύτερα, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα από το ευρωπαϊκό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Μεταξύ των 489.000 θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη, τους οποίους κατέγραψε ο ΠΟΥ το διάστημα μεταξύ 2000 και 2019, «η περιοχή της Ευρώπης αντιπροσωπεύει το 36% (αυτών των θυμάτων), ήτοι ένας μέσος όρος 176.040 θανάτων κάθε χρόνο» σε αυτό το διάστημα.

Η περιοχή της Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία εκτείνεται έως την κεντρική Ασία, είναι εκείνη που θερμαίνεται ταχύτερα, με μια ταχύτητα περίπου διπλάσια σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο ρυθμό, επισημαίνει ο Οργανισμός.

«Σε ολόκληρη την περιοχή και τα 53 της κράτη μέλη, οι άνθρωποι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής Χανς Κλούγκε στο δελτίο Τύπου.

Κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών, η θνησιμότητα που συνδέεται με τη ζέστη αυξήθηκε εκεί κατά 30%.

«Οι ακραίες θερμοκρασίες επιδεινώνουν τις χρόνιες ασθένειες, ιδίως τις καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και εγκεφαλοαγγειακές νόσους, την ψυχική υγεία και τις διαταραχές που συνδέονται με τον διαβήτη», εξηγεί ο WHO Europe.

Προκαλούν επίσης «θερμική καταπόνηση», που συμβαίνει όταν το ανθρώπινο σώμα δεν καταφέρνει να διατηρήσει τη θερμοκρασία μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου και η οποία είναι σήμερα η κύρια αιτία θνησιμότητας, που συνδέεται με το κλίμα, στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο αριθμός των θυμάτων από τη ζέστη θα «εκτοξευθεί» τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία και ευθύνεται για την αύξηση του αριθμού των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.

«Οι τρεις θερμότερες χρονιές που έχουν ποτέ καταγραφεί στην ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ έχουν λάβει χώρα μετά το 2020 και τα δέκα θερμότερα χρόνια έχουν καταγραφεί από το 2007», ανέφερε ο Κλούγκε.

Σύμφωνα με τον οργανισμό του ΟΗΕ, είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη υιοθετώντας απλές συμπεριφορές: να παραμένουμε σε μέρος προφυλαγμένο από τις υψηλές θερμοκρασίες, να διατηρούμε το σπίτι μας δροσερό και να ενυδατωνόμαστε τακτικά.

