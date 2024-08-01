Ο φετινός Ιούλιος ήταν o πιο θερμός Ιούλιος από το 2010 στη βόρεια και δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, όπως προκύπτει από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α) που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, στις παραπάνω περιοχές οι μέσες μηνιαίες τιμές κυμάνθηκαν έως και +3,4°C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, στη βόρεια και δυτική Ελλάδα οι μέσες τιμές του μήνα ήταν σχεδόν 1-2°C πάνω από τον δεύτερο θερμότερο Ιούλιο, τον περσινό.

Με εξαίρεση την Κρήτη, όπου ο φετινός Ιούλιος καταγράφηκε ως τρίτος θερμότερος Ιούλιος, στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα καταγράφηκε ως ο δεύτερος θερμότερος Ιούλιος από το 2010 με την «πρωτιά» να διατηρεί ο Ιούλιος του 2023.

Μικρές αρνητικές αποκλίσεις σημειώθηκαν μόνο στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη με την παράλληλη επικράτηση του μελτεμιού.

Σημειώνεται πως στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του δικτύου στη Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας καταγράφηκε για τον Ιούλιο 2024 μέση μέγιστη θερμοκρασία στους 38,7°C, ενώ για 14 συνεχόμενες ημέρες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση ή μεγαλύτερη των 40°C.

Εκτός των πολλών και συνεχόμενων ημερών με θετικές αποκλίσεις, καταρρίφθηκαν και σημαντικά απόλυτα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας σε αρκετούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Στην Αθήνα η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +2,0°C, με 27 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη 26 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε +2,5°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Συνολικά, στο 90% των 49 σταθμών οι 26 ημέρες (τουλάχιστον) από τις 31 του μήνα ήταν θερμότερες από τα κανονικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.