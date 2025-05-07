Σε πανστρατιά για τη λειψυδρία κάλεσε πολίτες και φορείς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο πρώτο workshop της σειράς «Υδάτινες Συμμαχίες / Γνώση-Λύση-Δράση για το μέλλον του Νερού», που διοργανώνουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η ΕΥΔΑΠ, το Ινστιτούτο ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ και το Ινστιτούτο «We are Greece».

O κ. Παπασταύρου τόνισε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι κοινό μεταξύ των χωρών, ενώ ευχαρίστησε τους εκπροσώπους φορέων από ΗΠΑ και Ισραήλ που ήταν παρόντες, οι οποίοι συνεισφέρουν με την παροχή τεχνογνωσίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα για τη χώρα μας είναι διαχρονικό, θυμίζοντας ανάλογες προκλήσεις που είχε αντιμετωπίσει η Ελλάδα στις αρχές του ‘90, όταν υπήρξε μεγάλη ευαισθητοποίηση του κοινού και έντονη κινητοποίηση με τη λήψη μέτρων από την τότε Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτύπωσε τους τρεις βασικούς στόχους στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Ο πρώτος αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, για την οποία απαιτείται όπως επισήμανε, «μία ολιστική αντιμετώπιση ύδρευσης και άρδευσης, καθώς οι άνω των 750 φορέων διαχείρισης αποτελούν, εξ ορισμού, σχήμα αναποτελεσματικότητας», ενώ ο δεύτερος είναι η εξεύρεση και η διάθεση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την ενίσχυση των υποδομών, από την επιδιόρθωση των συστημάτων άρδευσης και ύδρευσης, μέχρι την αντικατάσταση και επέκταση των δικτύων, αφαλατώσεις με προτεραιότητα στα υφάλμυρα νερά, φράγματα πολλαπλού σκοπού, υδατοδεξαμενές κ.ά. «Πρόκειται για επενδύσεις που κοστίζουν πολύ, αλλά δεν έχουμε άλλο περιθώριο καθυστέρησης» τόνισε.

Τέλος, ο τρίτος στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, είναι η εξοικονόμηση υδάτων, μέσα από την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την αποτύπωση των αναγκών και τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπρόθεσμων μέτρων.

«Θα πρέπει όλοι μαζί, συντονισμένα και με στρατηγική, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, ώστε τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, να μην χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν ξανά», είπε ο Υπουργός, καλώντας όλες και όλους σε μία πανστρατιά κατά της λειψυδρίας, στην οποία τάσσεται και ο ίδιος.

Ο τίτλος του πρώτου workshop της σειράς ήταν «Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Λειψυδρίας: Πρόληψη & Προετοιμασία» και σε αυτό συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιώργος Στασινός, της ΕΥΔΑΠ, κ. Γιώργος Στεργίου, του ΤΕΕ-ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «We are Greece», κ. Αντώνης Γιαννικουρής, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών και οργανισμών Ελλάδας και εξωτερικού.

