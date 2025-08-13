Ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Πρέβεζα

Με αμείωτη ένταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας.

Πριν από λίγη ώρα, το μήνυμα του 112 ήχησε ξανά στην Καμπή, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να κινηθούν προς την Άρτα, στο πλαίσιο μέτρων προληπτικής προστασίας από τη φωτιά.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή παραμένει αποπνικτική, καθώς το θερμικό φορτίο έχει δημιουργήσει ένα "κόκκινο πέπλο καπνού", δυσχεραίνοντας περαιτέρω το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Κλειστή η παλιά εθνική οδός στο ύψος φράγματος ΔΕΗ

Σημειώνεται ότι η παλιά εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ύψος του φράγματος της ΔΕΗ, λόγω της επικινδυνότητας που εγκυμονεί η εξέλιξη του μετώπου της φωτιάς και για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

