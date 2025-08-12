Πάνω από το 50% των ευρωπαϊκών εδαφών επηρεάστηκαν από ξηρασία από τον Απρίλιο

Πάνω από το 50% των εδαφών της Ευρώπης πλήττεται από συνεχόμενη ξηρασία για τέταρτο διαδοχικό μήνα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO). Τον φετινό Ιούλιο, το ποσοστό ξηρασίας ανήλθε στο 52%, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο για τον συγκεκριμένο μήνα από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 2012. Το νούμερο αυτό υπερβαίνει κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο της περιόδου 2012-2024, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη και έντονη περιβαλλοντική κρίση σε όλη την ήπειρο.

Ακραία φαινόμενα σε Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Σε χώρες όπως η Ουγγαρία, το ποσοστό των εδαφών που βρίσκονται στη φάση συναγερμού αυξήθηκε δραματικά – από 9% τον Ιούνιο στο 56% τον Ιούλιο. Στο Κόσοβο, το αντίστοιχο ποσοστό ανέβηκε από 6% σε 43%, ενώ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σημειώθηκε αύξηση από 1% σε 23%. Τα συνεχή κύματα καύσωνα που επηρεάζουν την περιοχή συνοδεύονται από πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολλές εκ των οποίων ξεσπούν σε χωματερές. Οι πυρκαγιές αυτές προκαλούν τοξικές αναθυμιάσεις και επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.

Στην ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία επίσης αντιμετωπίζει επίμονη ξηρασία που καλύπτει περίπου το 60% της έκτασης της χώρας κάθε μήνα από τον Μάρτιο. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν το ξέσπασμα πυρκαγιών, όπως συνέβη στις 8 Αυγούστου, όταν φωτιές στο δυτικό τμήμα της Τουρκίας ανάγκασαν στην εκκένωση τριών κωμοπόλεων και προκάλεσαν διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Δαρδανέλια.

Δυτική Ευρώπη: Εξάπλωση ξηρασίας και καταστροφικές πυρκαγιές

Η δυτική Ευρώπη δεν μένει ανεπηρέαστη. Στη Γαλλία, τα δύο τρίτα των εδαφών (68%) επλήγησαν από ξηρασία τον Ιούλιο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Ιούνιο (44%). Η χώρα βίωσε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της, με 130.000 στρέμματα να καίγονται στην περιοχή της Οντ, στο νοτιοδυτικό τμήμα. Η Γαλλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ακόμη ένα κύμα καύσωνα – το δεύτερο για το έτος.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρατηρήθηκε βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, περισσότερο από τα δύο τρίτα της χώρας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν λειψυδρία.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία παραμένουν ως τώρα πιο προστατευμένες, με χαμηλά ποσοστά ξηρασίας (7% και 5% αντίστοιχα), συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

