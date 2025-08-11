Σχέδιο για την αποκατάσταση του ελατοδάσους στον Φενεό Κορινθίας

Σε συντονισμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρωτοβουλία του υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου, εξετάστηκαν οι αναγκαίες κινήσεις για την πλήρη αποκατάσταση των περιοχών της Κορινθίας που επλήγησαν πρόσφατα από καταστροφικές πυρκαγιές. Παρόντες ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας, κ. Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου.

Η σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε τρεις εβδομάδες μετά την πυρκαγιά στην περιοχή Φενεού-Καστανιάς, επικεντρώθηκε στο πολυδιάστατο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και σχεδιασμός για τεχνητή αναδάσωση εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Σημαντική είναι η συνεισφορά της Τράπεζας Πειραιώς που, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, πρόκειται να υποστηρίξει ουσιαστικά την υλοποίηση αυτών των έργων, καλύπτοντας συνολικά 15.800 στρέμματα που επλήγησαν.

Ενισχυμένη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δράσουμε με ταχύτητα και να συνδράμουμε κάθε περιοχή που έχει πληγεί, κάθε τοπική κοινωνία που απώλεσε το φυσικό της κεφάλαιο, ώστε να αποκαταστήσουμε, να θεραπεύσουμε, να απαλύνουμε τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών». Ο κ. Παπασταύρου ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Τράπεζα Πειραιώς για την πρόθεσή της να αναλάβει ρόλο αναδόχου στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αναδεικνύοντας τη σημασία δημόσιας και ιδιωτικής σύμπραξης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής δράσης λέγοντας: «Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί τη δέσμευση όλων των εμπλεκομένων για ταχεία αποκατάσταση και διαφύλαξη του δασικού μας πλούτου». Επισήμανε, δε, ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων θα προχωρήσουν άμεσα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς, ανέφερε: «Θέτουμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, σε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα», τονίζοντας τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ειδικά με την Τράπεζα Πειραιώς για τα έργα άμεσης προτεραιότητας.

Τοπικές πρωτοβουλίες και συμμετοχή φορέων

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, επεσήμανε τη σπουδαιότητα της περιοχής Φενεού και το μέγεθος της περιβαλλοντικής ζημιάς, σημειώνοντας πως «οι πληγές στο περιβάλλον απαιτούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις, μέσα από συνεργασία κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα». Υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις για την ταχεία αποκατάσταση αλλά και την προστασία της περιοχής από μελλοντικούς κινδύνους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, διαβεβαίωσε πως η τράπεζα παραμένει αρωγός στα έργα αποκατάστασης, όπως είχε πράξει και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, τονίζοντας τη σημασία μιας ολιστικής αντιμετώπισης των συνεπειών της φυσικής καταστροφής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, κ. Στάθης Σταθόπουλος, ο δήμαρχος Σικυωνίων, κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Καστανιάς, κ. Σπύρος Δεδάκης, στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς και οι προϊστάμενοι των τοπικών δασικών υπηρεσιών.

