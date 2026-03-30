Ο Θερμαϊκός εκπέμπει SOS

Του Νικόλα Μπάρδη

Δεν είναι λίγες οι φορές τα τελευταία χρόνια, που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα η καθαρότητα των υδάτων του Θερμαϊκού Κόλπου και η εκτεταμένη ρύπανση που παρατηρείται σε όλο το μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική ρύπανση και τη δυσοσμία, αλλά είναι πολύ βαθύτερο. Αφορά την εσωτερική ισορροπία και τη βιοποικιλότητα του κόλπου, και παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε σημειωθεί μία μικρή βελτίωση, πλέον είμαστε αντιμέτωποι με μία πολύ πιο κρίσιμη κατάσταση, η εικόνα της οποίας δεν φαίνεται να προβληματίζει κανέναν αρμόδιο φορέα, και ο ένας πετάει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον, σ’ ένα ατέρμονο πινγκ πονγκ αδιαφορίας.

Ίσως έχετε πετύχει εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με το διαβόητο φυτοπλαγκτόν, που κατά καιρούς κατακλύζει την παραλία της Θεσσαλονίκης και τις γύρω ακτές. Ωστόσο, αυτό δεν δημιουργείται από τα καιρικά φαινόμενα, όπως πολλοί λανθασμένα νομίζουν, αλλά από τη μεγάλη ρύπανση που συντελείται στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και νιτρικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης τα απόβλητα από τα βυρσοδεψεία και τα λύματα των κονσερβάδικων στους γειτονικούς Νομούς Πέλλας και Ημαθίας καταλήγουν ανεξέλεγκτα και χωρίς καμία επεξεργασία στον Θερμαϊκό Κόλπο, μέσα από τα νερά των γειτονικών ποταμών.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις υπερχειλίσεις του παντορροϊκού αποχετευτικού συστήματος της πόλης, που μία έντονη νεροποντή είναι αρκετή για να οδηγήσει τα οικιακά λύματα του κεντρικού τομέα στη θάλασσα χωρίς καμία επεξεργασία ή βιολογικό καθαρισμό, έχουν ως αποτέλεσμα τη φρικτή εικόνα της παραλίας, που μόνο νερό δεν μπορείς να διακρίνεις κάτω από το παχύ στρώμα του φυτοπλαγκτόν που σκεπάζει κυριολεκτικά όλη την ακτογραμμή. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αυτό επηρεάζει άμεσα την αλιεία, αλλά και τον τουρισμό, καθώς κανείς δεν μπορεί να αντέξει για πολλή ώρα αυτήν την έντονη και αποκρουστική δυσοσμία. Οι παλιές και κυρίως οι νέες εστίες ρύπανσης επιβαρύνουν τον Θερμαϊκό και δεν επιτρέπουν τα ευεργετικά φυσικά υπόγεια ρεύματά του να τον καθαρίζουν, όπως γινόταν παλιότερα.

Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι πως κανένας κυβερνητικός ή τοπικός φορέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την σημερινή κατάσταση του Θερμαϊκού, και όταν κατά καιρούς δημοσιοποιούνται ορισμένα προβλήματα, ενεργοποιούνται οι δικαστικές αρχές, χωρίς ουσιαστικά να καταλήγουν σε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, τέτοια θέματα πρέπει να τα λύνουν άμεσα οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς, και όχι οι δικαστικές αρχές. Η ευθύνη, λοιπόν, της εποπτείας του περιβάλλοντος και του Θερμαϊκού Κόλπου ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μερίδιο ευθύνης για την σημερινή εικόνα φέρει και το Υπουργείο Υποδομών, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η κατασκευή του δεύτερου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε τα λύματα να περνούν από τον βιολογικό της Σίνδου, πριν καταλήξουν στη θάλασσα.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στην περιοχή, συνομίλησε με κατοίκους αλλά και αρμόδιους φορείς, και προσπάθησε να ρίξει φως στην μακροχρόνια υπόθεση της ρύπανσης του Θερμαϊκού, που παρότι μοιάζει με δυσεπίλυτο πρόβλημα, μάλλον μπορεί να αναστραφεί, και η εικόνα του κόλπου και της θαλάσσιας ζωής μπορεί να βελτιωθεί αισθητά, αν και εφόσον γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

