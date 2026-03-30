Φρένο στην fast fashion βάζει η Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι παραγωγοί ρούχων και υποδημάτων στη Γερμανία θα αναλάβουν το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ.

Οι εταιρείες μόδας θα πληρώνουν τέλη βάσει της ποσότητας και ποιότητας των προϊόντων τους, με χαμηλότερα τέλη για εύκολα ανακυκλώσιμα ρούχα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποσοστό συλλογής 70%, ποσοστό επαναχρησιμοποίησης 95% και ποσοστό ανακύκλωσης 85%.

Η Γερμανική Ένωση Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας και Μόδας αντιδρά, χαρακτηρίζοντας το μέτρο πλήγμα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της μαζικής εισαγωγής βραχύβιας μόδας.

Ένα νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι παραγωγοί ρούχων θα πληρώνουν για συλλογή και ανακύκλωση. Για εύκολα ανακυκλώσιμα ρούχα προβλέπονται χαμηλότερα τέλη.Οι παραγωγοί ρούχων και υποδημάτων θα επωμίζονται στο μέλλον το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων υφασμάτων και παπουτσιών. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ παρουσίασε την Παρασκευή στο Βερολίνο τα βασικά σημεία ενός νομοσχεδίου για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Ο Γερμανός υπουργός αιτιολόγησε την πρωτοβουλία με υπερπλήρεις κάδους χρησιμοποιημένων ρούχων καθώς και προβλήματα που προκαλούνται από βραχύβια, φθηνά προϊόντα. «Όσοι πετούν στην ευρωπαϊκή αγορά μαζικά ρούχα μιας χρήσης θα πρέπει από εδώ και στο εξής να επωμίζονται το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.



Μαζικές εισαγωγές γρήγορης μόδας

Πηγή: Deutsche Welle

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των εγχώριων βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας. Η Γερμανική Ένωση Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας και Μόδας έκανε λόγο για «πλήγμα σε βάρος μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων και καταναλωτών», υπογραμμίζοντας ότι οι πραγματικές αιτίες, όπως η μαζική εισαγωγή βραχύβιας μόδας δεν αντιμετωπίζεται. Βάσει του νομοσχεδίου, οι εταιρίες μόδας θα υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη με βάση την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων τους. Το νομοσχέδιο ορίζει ποσοστό συλλογής 70%, ενώ για την επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό 95% και για την ανακύκλωση, ποσοστό 85%.Στόχος η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωσηΗ συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση του ρουχισμού θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών οργανισμών ευθύνης παραγωγών, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από τις εταιρίες μόδας. Τα πιο ανθεκτικά και πιο εύκολα ανακυκλώσιμα ρούχα θα ανταμείβονται με χαμηλότερα τέλη. Με τα έσοδα οι αρμόδιοι οργανισμοί θα χρηματοδοτούν υφιστάμενα συστήματα συλλογής που λειτουργούν από δήμους και φιλανθρωπικά ιδρύματα.Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, η γερμανική κυβέρνηση υιοθετεί μία ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κάρστεν Σνάιντερ, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα υλοποιήσει σχεδόν όλα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Υπογραμμίζει ωστόσο ότι οι στόχοι για την συλλογή και επαναχρησιμοποίηση ρουχισμού είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι από εκείνους της ΕΕ.Πηγή: tagesschau.de, Reuters

