Σε χειμέριο λήθαργο έχουν εισέλθει οι αρκούδες του Κέντρου Προστασίας του Αρκτούρου στο Νυμφαίο, παρά την απουσία χιονόπτωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Αρκτούρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέτος κυρίως τα θηλυκά (Τασούλα, Ειρήνη, Σάντι, Μίρα, Λουίζα και Τζόρτζια) επέλεξαν να περάσουν τον λήθαργο σε φυσικές φωλιές. Τα αρσενικά προτίμησαν τη ζεστασιά των τεχνητών φωλιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες θηλυκές αρκούδες προχώρησαν σε «επισκευές» παλιών φωλιών, δημιουργώντας στρώμα από φύλλα και κλαδιά, όπως συνηθίζουν οι ελεύθερες αρκούδες στη φύση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσπάθεια της Αλεξάνδρας να κατασκευάσει τη δική της φυσική φωλιά. Αν και τελικά δεν άντεξε λόγω κατασκευαστικών αδυναμιών, μέσα στον Δεκέμβριο δημιούργησε μια ιδιότυπη «πολυθρόνα» με φύλλα, την οποία παρατήρησαν πολλοί επισκέπτες όσο τη χρησιμοποιούσε.

Το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας θα παραμείνει κλειστό έως την άνοιξη. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν το Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα (καθημερινά εκτός Τετάρτης), καθώς και το Κέντρο Ενημέρωσης Αρκούδας στη Νίκειο Σχολή Νυμφαίου κάθε Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.