Το σπάνιο φαινόμενο που δημιουργήθηκε μετά τα χιόνια στη Χαβάη

Σπάνιο φαινόμενο καταγράφηκε στη Χαβάη μετά τη μεγάλη κακοκαιρία όπου το χιόνι έφτασε στα 20 έως 25 εκατοστά. Πρόκειται για το «παγωμένο τόξο ομίχλης», το οποίο εμφανίζεται πολύ σπάνια, πόσω μάλλον στην εξωτική Χαβάη.

Το φαινόμενο προηγήθηκε από ένα καιρικό σύστημα τύπου «Kona low», δηλαδή ένα βαρομετρικό χαμηλό που προσεγγίζει από τα δυτικά.

Η κακοκαιρία προκάλεσε τοπικές πλημμύρες στα χαμηλότερα υψόμετρα, ωστόσο πάνω από τα 3.000 μέτρα οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από το μηδέν.

Στη Χαβάη, οι άνεμοι πνέουν συνήθως από τα ανατολικά, με εξαίρεση τους χειμερινούς μήνες, όταν τα συστήματα «Kona low» εμφανίζονται συχνότερα.

Τη Δευτέρα, κάμερες διαδικτυακής παρακολούθησης κατέγραψαν ένα απόκοσμο λευκό τόξο πάνω από το χιονισμένο τοπίο. Σύμφωνα με ειδικούς, επρόκειτο πιθανότατα για «παγωμένο τόξο ομίχλης» ή ένα πιο μικρό συγγενικό φαινόμενο αυτού.

Το φαινόμενο δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαθλάται καθώς περνά μέσα από πολύ μικρά σταγονίδια ομίχλης. Το φως του ήλιου αποτελείται από διαφορετικά μήκη κύματος, τα οποία αντιστοιχούν στα χρώματα του ορατού φάσματος. Στα ουράνια τόξα, οι μεγαλύτερες σταγόνες βροχής διαθλούν κάθε χρώμα σε διαφορετικό βαθμό, με αποτέλεσμα τα χρώματα να διαχωρίζονται και να είναι ευδιάκριτα.

Στην περίπτωση του «παγωμένου τόξου ομίχλης», όμως, τα σταγονίδια είναι εξαιρετικά μικρά – έως και εκατό φορές μικρότερα από μια σταγόνα βροχής. Έτσι, η διάθλαση είναι περιορισμένη και τα χρώματα επικαλύπτονται, με αποτέλεσμα το τόξο να εμφανίζεται σχεδόν λευκό με μόνο μια ανεπαίσθητη κοκκινωπή απόχρωση διακρίνεται στο εξωτερικό του.

Η παγωμένη ομίχλη αποτελείται από υπέρψυχρα σταγονίδια νερού – υγρό νερό σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν – τα οποία παγώνουν σχεδόν ακαριαία μόλις έρθουν σε επαφή με επιφάνειες, σχηματίζοντας λείο στρώμα πάχνης.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το φαινόμενο ήταν ένα «υπεράριθμο», δηλαδή με επιπλέον φωτεινές ζώνες στο εσωτερικό του τόξου.

Τα «υπεράριθμα» τόξα δημιουργούνται όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχουν πολλά μικρά σταγονίδια ομοιόμορφου μεγέθους και οφείλονται σε φαινόμενα συμβολής του φωτός. Η κύρια φωτεινή ζώνη προκύπτει από ενισχυτική συμβολή, ενώ οι επιπλέον ζώνες εξασθενούν σταδιακά έως ότου εξαφανιστούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.