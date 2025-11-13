Υστέρα από πρωτοφανή χαλάρωση των δρακόντειων κανόνων που ισχύουν στην Ιαπωνία κατά των πυροβόλων όπλων, από σήμερα επιτρέπεται στους αστυνομικούς να πυροβολούν αρκούδες, προκειμένου να αποτραπούν οι ολοένα και πιο συχνές – και ορισμένες φορές ακόμη και θανατηφόρες - επιθέσεις των ζώων εναντίον των ανθρώπων.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους – υπερδιπλάσιοι από πέρυσι και αριθμός ρεκόρ από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία - και πάνω από 100 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις αρκούδων από τις αρχές Απριλίου στην Ιαπωνία.

Οι νομοί Ακίτα και Ιουατέ, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, όπου έχει καταγραφεί η πλειονότητα των επιθέσεων, διοργάνωσαν σήμερα τελετές για να υποδεχθούν τους αστυνομικούς μονάδων αντιμετώπισης των ταραχών, που θα αναπτυχθούν στην περιοχή και θα είναι εξοπλισμένοι με τουφέκια, καθώς τα πιστόλια που φέρουν συνήθως οι αστυνομικοί δεν θεωρούνται αρκετά ισχυρά για να σκοτώσουν μια αρκούδα.

Police in Japan can now use rifles to shoot bears after strict gun laws were revised to help authorities battle a spate of fatal attackshttps://t.co/z4wkb39ekt pic.twitter.com/udUSap56K7 — AFP News Agency (@AFP) November 13, 2025

Ιάπωνες αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AFP ότι η τροποποίηση των κανόνων για τα πυροβόλα όπλα τίθεται σε ισχύ σήμερα.

Ο στρατός αναπτύχθηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στους δύο νομούς στη βορειοανατολική Ιαπωνία (κεντρική φωτογραφία), αλλά οι στρατιώτες δεν φέρουν όπλα. Είναι εξοπλισμένοι με σπρέι απώθησης αρκούδων, ραβδιά, ασπίδες, γυαλιά προστασίας, αλεξίσφαιρα γιλέκα και μηχανισμούς εκτόξευσης διχτυών.

Αυτοί θα βοηθήσουν στη μεταφορά παγίδων για αρκούδες, κυνηγών και των ζώων που θα αιχμαλωτίζονται.

Japan is deploying troops to a mountainous region of Akita, besieged by bears. Since April, bears have injured more than 100 and killed 13 people — the highest toll over the past decade. pic.twitter.com/0adcihApSG — DW News (@dwnews) November 8, 2025

Προειδοποιήσεις από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και της Βρετανίας

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τόκιο ανήρτησε χθες, Τετάρτη, στον ιστότοπό της «προειδοποίηση που αφορά την άγρια πανίδα», για να συστήσει στους πολίτες της να αποφεύγουν την πεζοπορία μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες έχουν θεαθεί αρκούδες, ή ακόμη και να μην πηγαίνουν εκεί καθόλου.

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους επισκέπτες να αποφεύγουν να περπατούν μόνοι τους στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν αρκούδες.

Οι αρκούδες πεινάνε

Λόγω έλλειψης τροφής, ιδίως βελανιδιών, αριθμός αρκούδων, ο πληθυσμός των οποίων αυξάνεται ραγδαία στο αρχιπέλαγος, έφτασε σε αναζήτησή της στις πόλεις, καθώς η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει καταστήσει λιγότερο ευδιάκριτα τα σύνορα ανάμεσα στα δάση και τις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Περιστατικά αναφέρονται σχεδόν καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για περιστατικά με αρκούδες που περιπλανώνται σε κατοικημένες περιοχές, μπαίνοντας σε σπίτια, προκαλώντας καταστροφές σε σουπερμάρκετ ή πλησιάζοντας σε σχολεία.



Πηγή: skai.gr

