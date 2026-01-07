Λογαριασμός
Ο νεότερος πεταλωτής στην Ελλάδα μιλά για το επάγγελμα και την αγάπη του για τα άλογα

Ο Δημήτρης Πριάμης από τη Νιγρίτα Σερρών, από μικρός ασχολήθηκε με την ιππασία ως αθλητής και σήμερα συνεχίζει να ασχολείται με τα άλογα 

Ο νεότερος πεταλωτής στην Ελλάδα μιλά για το επάγγελμα

Ο Δημήτρης Πριάμης από τη Νιγρίτα Σερρών είναι ο νεότερος πεταλωτής της Ελλάδας και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τον συνάντησε.

Από μικρός ασχολήθηκε με την ιππασία ως αθλητής και σήμερα συνεχίζει να ασχολείται με τα άλογα προσφέροντάς τους τη φροντίδα που χρειάζονται, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα παραδοσιακό επάγγελμα που τείνει να χαθεί.

