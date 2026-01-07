Ο νεότερος πεταλωτής στην Ελλάδα μιλά για το επάγγελμα

Ο Δημήτρης Πριάμης από τη Νιγρίτα Σερρών είναι ο νεότερος πεταλωτής της Ελλάδας και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ τον συνάντησε.

Από μικρός ασχολήθηκε με την ιππασία ως αθλητής και σήμερα συνεχίζει να ασχολείται με τα άλογα προσφέροντάς τους τη φροντίδα που χρειάζονται, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα παραδοσιακό επάγγελμα που τείνει να χαθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.