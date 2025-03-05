Η υπηκοότητα του Ναούρου, ενός νησιωτικού έθνους στο νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, μπορεί να γίνει δική σας για 105.000 δολάρια

Το μικροσκοπικό νησί ξεκίνησε μια πρωτοβουλία «χρυσού διαβατηρίου» ώστε να βρει πόρους για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα.

Ειδικότερα, το νησιωτικό έθνος, κινδυνεύει από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις καταιγίδες καθώς και της διάβρωσης των ακτών, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Les nations insulaires du Pacifique sont en première ligne face à la montée des eaux, qui menace de rendre des territoires inhabitables. L'île de Nauru a trouvé une solution pour financer la relocalisation de ses habitants : vendre ses passeports à des étrangers. pic.twitter.com/xKNCzNZ4ZV — franceinfo (@franceinfo) March 1, 2025

Η κυβέρνηση του Ναούρου πιστεύει ότι με τα έσοδα από τις πωλήσεις διαβατηρίων, θα συγκεντρώσει το 90% των χρημάτων που απαιτούνται για τη μεταφορά των 12.500 κατοίκων σε υψηλότερα σημεία και τη δημιουργία νέων χωριών.

«Ενώ ο κόσμος συζητά για τη δράση για το κλίμα, πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε το μέλλον του έθνους μας», δήλωσε στο CNN ο πρόεδρος του Ναούρου Ντέιβιντ Άντεανγκ.

Τα διαβατήρια θα κοστίζουν τουλάχιστον 105.000 δολάρια, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμα σε άτομα με ποινικό μητρώο.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι όποιος έχει διαβατήριο του Ναούρου έχει πρόσβαση χωρίς βίζα σε 89 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ελάχιστοι από αυτούς που θα αγοράσουν το χρυσό διαβατήριο θα επισκεφθούν το απομακρυσμένο Ναουρού. Ωστόσο, η υπηκοότητα επιτρέπει στους κατόχους του εν λόγω διβατηρίου, να ζήσουν μια «παγκόσμια ζωή», δήλωσε στο CNN η Kirstin Surak, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής κοινωνιολογίας στο London School of Economics. «Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους έχουν πιο περιοριστικά διαβατήρια», συμπλήρωσε.

Η ιστορία του Ναούρου

Για το Ναούρου, αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία να εξασφαλίσει το μέλλον του νησιού, το οποίο έχει μια δύσκολη και σκοτεινή ιστορία.

Στο Ναούρου γίνονταν εξορύξεις για φωσφορικά άλατα από τις αρχές του 1900. Για σχεδόν έναν αιώνα, το τοπίο καταστράφηκε από ανθρακωρύχους, αφήνοντας στο κέντρο του νησιού ένα σχεδόν άγονο τοπίο από οδοντωτούς βράχους.

Οι εξορύξεις άφησαν περίπου το 80% του νησιού ακατοίκητο, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν πλέον συγκεντρωμένοι κατά μήκος των ακτών, εκτεθειμένοι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, η οποία αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Μόλις τελείωσε το φωσφορικό άλας, το Ναουρού αναζήτησε νέες πηγές εσόδων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, έχει χρησιμεύσει ως υπεράκτιος χώρος κράτησης για πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να εγκατασταθούν στην Αυστραλία.

Τώρα, το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου εξόρυξης στη θάλασσα για υλικά για την πράσινη μετάβαση.

Το παράδειγμα άλλων χωρών

Το Ναούρου δεν είναι η πρώτη χώρα που αναζητά να χρηματοδοτήσει τη δράση για το κλίμα, πουλώντας διαβατήρια. Η Δομικανική Δημοκρατία, που πουλάει υπηκοότητα από το 1993, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιεί ορισμένα από τα έσοδα για να χρηματοδοτήσει τη «δέσμευσή να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο ανθεκτική στο κλίμα έως το 2030».

Πηγή: skai.gr

