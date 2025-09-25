Νέο πρότυπο εργοτάξιο και Θεματικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δημιουργείται στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Στην υλοποίηση ενός πολυδιάστατου έργου, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ο δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση, που αφορά τη δημιουργία πρότυπου ιδιόκτητου εργοταξίου και Θεματικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το έργο στοχεύει στη νέα εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και βιώσιμης προοπτικής για την περιοχή, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το νέο εργοτάξιο θα περιλαμβάνει διώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ., με σύγχρονα γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων 60 θέσεων, συνεργείο, αποθήκες, αποδυτήρια και χώρους στάθμευσης. Στον περιβάλλοντα χώρο, έκτασης άνω των 20 στρεμμάτων, θα κατασκευαστούν τρία μεγάλα υπόστεγα για τον δημοτικό στόλο, ενώ θα εγκατασταθούν προηγμένα συστήματα άρδευσης και αποχέτευσης. Το έργο αναμένεται να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες του δήμου και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Θεματικού Πάρκου Πράσινης Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα δημιουργηθούν φυτώριο και θερμοκήπιο. Ο «Παιδικός Κήπος» θα προσφέρεται σε μαθητές για δράσεις δενδροφύτευσης, καλλιέργειας φυτών και προγράμματα ανακύκλωσης. Θα εγκατασταθούν συστήματα άρδευσης υψηλής τεχνολογίας και θα ληφθούν μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το υπαίθριο αμφιθέατρο που θα δημιουργηθεί θα φιλοξενεί ημερίδες και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, το 80% του περιβάλλοντα χώρου θα καλυφθεί με πράσινο, ενισχύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα του έργου.

Ο δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ως «ιστορική στιγμή για τον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας». Τόνισε ότι το πρότυπο εργοτάξιο και το Θεματικό Πάρκο αποτελούν ένα ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον του τόπου, διασφαλίζοντας σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, μείωση των λειτουργικών δαπανών και ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, το εργοτάξιο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και λειτουργική αναβάθμιση του δήμου, ενώ το Θεματικό Πάρκο θα λειτουργήσει ως ζωντανός οργανισμός μάθησης και βιωματικής εκπαίδευσης για παιδιά και νέους. Ολοκληρώνοντας, ο κ. Δρίκος σημείωσε ότι το νέο έργο συνδυάζει τεχνολογία, περιβάλλον, εκπαίδευση και κοινωνική υπευθυνότητα, δημιουργώντας υποδομή που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και θα ενισχύσει την ταυτότητα του δήμου στην πράσινη ανάπτυξη και καινοτομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

