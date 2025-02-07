Νέο εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ: Επαναφέρει το πλαστικό- Τέλος στα χάρτινα καλαμάκια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα «που θα δώσει τέλος στη γελοία προώθηση στα χάρτινα καλαμάκια πόσης», μια πρωτοβουλία του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

«ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ!», έγραφε σε μια ακόμη από τις αναρτήσεις του, στο δίκτυό του Truth Social, ανακοινώνοντας με στόμφο μια ακόμη απόφασή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σκεπτικιστής για το κλίμα, χαρακτηρίζει την ενεργειακή μετάβαση μια «απάτη» και έχει υποσχεθεί να προωθήσει την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, είχε θέσει ως στόχο, με εκτελεστικό διάταγμα, να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η χρήση πλαστικών ειδών μιας χρήσης, μεταξύ των οποίων τα καλαμάκια πόσης, σε ομοσπονδιακά υπουργεία και υπηρεσίες έως το 2035.

Τα καλαμάκια πόσης, αλλά και τα κύπελλα και τα μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης είναι προϊόντα που χρησιμοποιούν στην καθημερινή ζωή τους οι Αμερικανοί.

Το μη ανακυκλώσιμο καλαμάκι πόσης μιας χρήσης έχει γίνει ένα από τα πρώτα σύμβολα ρύπανσης του περιβάλλοντος με πλαστικά, ιδιαίτερα στους ωκεανούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

