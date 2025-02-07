Δυο μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη στην αργεντίνικη Παταγονία: η πρώτη στο εθνικό πάρκο Λανίν, στην επαρχία Νεουκέν, 1.500 χιλιόμετρα νότια από το Μπουένος Άιρες και η δεύτερη στην περιοχή Ελ Μπολσόν (1.700 χλμ. νότια από την πρωτεύουσα Μπουένος Άιρες).

Εκατοντάδες πυροσβέστες προσπαθούν εδώ και μία εβδομάδα να τις ελέγξουν, εν μέσω ιδιαίτερα καταστροφικού καλοκαιριού του νοτίου ημισφαιρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου σαρώθηκαν από πυρκαγιές κάπου 250.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές και υπερασπιστές του περιβάλλοντος.

Στην Νεουκέν οι φλόγες εξαπλώνονται τις τελευταίες οκτώ ημέρες, χωρίς να έχουν προκαλέσει θύματα ή να έχουν απειλήσει σπίτια, σε δυσπρόσιτες περιοχές. Έχουν σαρώσει όμως πάνω από 50.000 στρέμματα δάσους στο αχανές πάρκο των 2.160.000 στρεμμάτων γης.

Πείπου 200 πυροσβέστες και 150 εθελοντές, με την υποστήριξη αεροσκαφών κι ελικοπτέρων, προσπαθούν να ελεγχουν το πύρινο μέτωπο.

Στην επαρχία έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός εξαιτίας των «δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών», καθώς οι άνεμοι «αναζωπύρωσαν» διάφορα μέτωπα προχθές Τετάρτη, τόνισε η γραμματέας αρμόδια για τη διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων και Κινδύνων της αυτοδιοίκησης της Νεουκέν, η Λουτσιάνα Ορτίς.

Όσο για τη μεγαλύτερης έκτασης πυρκαγιά από την αρχή του καλοκαιριού του θερινού ημισφαιρίου, αυτήν στην περιοχή Ελ Μπολσόν στη γειτονική επαρχία Ρίο Νέγρο, έχουν καλεί 30.000 στρέμματα, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, καταστράφηκαν κάπου 120 σπίτια και κάπου χίλιοι ντόπιοι και τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα την περασμένη εβδομάδα.

Δυο μέτωπα παραμένουν ενεργά.

Σε άλλο αχανές πάρκο (7.170.000 στρεμμάτων), το Ναουέλ Ουάλπι, στα όρια δυο επαρχιών, καταστράφηκαν πάνω από 100.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων εξαιτίας πυρκαγιών από[ τον Δεκέμβριο.

Οι επαρχίες Νεουκέν, Ρίο Νέγρο και Τσουμπούτ, στην Παταγονία, που έχουν κι οι τρεις μαζί έκταση μισού εκατομμυρίου τετραγωνικών χιλιομέτρων -επιφάνεια σχεδόν ίση με αυτήν όλης της Γαλλίας, ή αλλιώς σχεδόν τετραπλάσια απ’ αυτήν όλης της Ελλάδας- είναι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο το τρέχον διάστημα από δασικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την Greenpeace της Αργεντινής για τα δάση, .έχουν καταστραφεί πάνω από 250.000 στρέμματα από την αρχή του φετινού καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, πριν από δυο μήνες, με άλλα λόγια έκταση τριπλάσια απ’ ό,τι το περασμένο καλοκαίρι.

Η κατάσταση αναγγελλόταν «περίπλοκη» όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς επικρατούν «για ημέρες υψηλές θερμοκρασίες» και πνέει «πολύς άνεμος», έπειτα «από περίοδο ξηρασίας στην περιοχή που συνδέεται με το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερνάν Τζαρντίνι, συντονιστής της ΜΚΟ.

Στην περίπτωση της Ελ Μπολσόν, οι επαρχιακές αρχές δήλωσαν προ ημερών πεπεισμένες ότι οι δασικές πυρκαγιές οφείλονταν σε «εμπρησμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

