Οι χώρες παραμένουν προσηλωμένες στα κλιματικά σχέδια μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού

Οι χώρες παραμένουν προσηλωμένες στα εθνικά τους σχέδια για το κλίμα και προσπαθούν να ηγηθούν της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για το κλίμα στην πρώτη του ομιλία του έτους την Πέμπτη.

Ο Σάιμον Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας της Σύμβασης Πλαισίου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, έθεσε προτεραιότητες ενόψει των ετήσιων συνομιλιών για το κλίμα τον Νοέμβριο και ενθάρρυνε τις χώρες να προετοιμάσουν ισχυρότερα εθνικά σχέδια για το κλίμα φέτος, ακόμη και όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα αφαιρέσει τη χώρα με τη δεύτερη μεγαλύτερη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο από τη συμφωνία του Παρισιού.

«Μια χώρα μπορεί να κάνει πίσω, αλλά άλλες μπαίνουν ήδη στη θέση τους για να αδράξουν την ευκαιρία και να καρπωθούν τα τεράστια οφέλη: ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, λιγότερη ρύπανση και πολύ χαμηλότερο κόστος υγείας, πιο ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια», είπε ο Στιλ σε ομιλία του στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας, μαζί με τον Πρόεδρο της COP30, πρεσβευτή André Corrêa do Lago, σύμφωνα με το Reuters.

Ερωτηθείς για το ποιες χώρες ενισχύονται, ο Στιλ λέει ότι θα γνωρίζουν στο τέλος του έτους, καθώς οι χώρες παραδίδουν έναν νέο γύρο NDC.

«Τα κλιματικά σχέδια θα βοηθήσουν ευρύτερα στην οικονομία. Θα είναι τα πιο ολοκληρωμένα σχέδια για το κλίμα που έχουν αναπτυχθεί ποτέ, η τρίτη γενιά NDCs. Θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα προς το τέλος του έτους», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα.

«Αλλά όσον αφορά τις ενέργειες που γίνονται, κοιτάζοντας απλώς τι συμβαίνει στις αγορές, περιοχή προς περιοχή, χώρα με χώρα, είναι πολύ ξεκάθαρο, όπως είπα, αυτές που πιέζουν προς τα εμπρός, ανεξάρτητα από όποια ρητορική υπάρχει για αυτούς που θέλουν να κάνουν πίσω», υποστήριξε, αναφέροντας, για παράδειγμα, τι κάνουν η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία για τη μείωση των εκπομπών.

Ο Στιλ είπε ότι στα 10 χρόνια από την έγκριση της Συμφωνίας του Παρισιού, ο κόσμος έχει γίνει πιο διχασμένος, αλλά η διαδικασία διαπραγμάτευσης για το κλίμα «κατάφερε να ανατρέψει την τάση».

Ορισμένες κυβερνήσεις αντιμετώπισαν πολιτικές αντιδράσεις στις πολιτικές για το κλίμα. Οι Πράσινοι υποψήφιοι στην Ευρώπη χάνουν την υποστήριξη και οι ΗΠΑ εξέλεξαν τον Τραμπ, ο οποίος έκανε εκστρατεία ενάντια στην κλιματική ατζέντα της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ακόμα κι έτσι, ο Στιλ είπε ότι ο κόσμος έχει κινητοποιήσει περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για το κλίμα, χρήματα για να στηρίξει τις προσπάθειες των φτωχότερων χωρών να μειώσουν τις εκπομπές και να προσαρμοστούν στις κλιματικές επιπτώσεις, από «σχεδόν τίποτα» την τελευταία δεκαετία. Κάλεσε τις χώρες να αυξήσουν το ποσό της χρηματοδότησης για το κλίμα που συμφώνησαν, στην περσινή σύνοδο κορυφής για το κλίμα, να προσφέρουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035.

Ο Στιλ είπε ότι η Συμφωνία του Παρισιού παρέχει όλους τους μηχανισμούς για να ωθήσει τις χώρες να μειώσουν τις εκπομπές, αλλά αναγνωρίζει ότι «δεν έχει δυνατότητα εφαρμογής».

«Τελικά, εναπόκειται στις χώρες να επιβάλουν και να διαχειριστούν σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό που βλέπουμε εκεί είναι ένα χάσμα μεταξύ αυτού που πρέπει να γίνει και αυτού που γίνεται», είπε.

Ο Στιλ είπε επίσης ότι αναμένει η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών να υποβάλουν νέα εθνικά σχέδια για το κλίμα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού φέτος. Η UNFCCC έχει προθεσμία στις 10 Φεβρουαρίου για την υποβολή αυτών των σχεδίων, αλλά πολλές χώρες είπαν ότι θα τα υποβάλουν αργότερα μέσα στο έτος.

