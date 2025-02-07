Λαθροθήρας πυροβόλησε και σκότωσε ελάφι που κυοφορούσε στην Κερκίνη

Ελάφι που κυοφορούσε, πυροβόλησε και σκότωσε, στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Κερκίνης, λαθροθήρας, ο οποίος συνελήφθη μετά από κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ), χθες, μετά από καταγγελία πολίτη για παράνομη θανάτωση ελαφιού στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Κερκίνης, επενέβη άμεσα ο ομοσπονδιακός θηροφύλακας της Ομοσπονδίας κ. Δημάκης, ο οποίος κατέφτασε στον τόπο του συμβάντος, όπου εντόπισε το νεκρό ελάφι.

Ο θηροφύλακας της ΚΟΜΑΘ είχε ήδη καλέσει και ενημερώσει το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου και το Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων για το συμβάν, που εντόπισαν μετά από λίγη ώρα και συνέλαβαν τον δράστη. Στο όχημά του βρέθηκαν όπλο και φυσίγγια ίδια με τον κάλυκα που βρέθηκε κατά την έρευνα στον τόπο του συμβάντος.

Σε βάρος του λαθροθήρα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος θηροφυλακής της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αλέξανδρος Γκάσιος, ο αυτόπτης μάρτυρας του περαστικού, που έγινε μάλιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές, που κινητοποιήθηκαν άμεσα και η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον λαθροθήρα.

Σύμφωνα με τον κ. Γκάσιο, το διοικητικό πρόστιμο για τη λαθροθηρία μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3.000 ευρώ αλλά υπάρχει και η ποινική διαδικασία για τον δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

