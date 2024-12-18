Η Μόλι, ένας 45χρονος σπάνιος θηλυκός ελέφαντας από τη Σουμάτρα που ζούσε σε ζωολογικό κήπο στο Μπαλί της Ινδονησίας, βρέθηκε νεκρή χθες Τρίτη, αφού παρασύρθηκε από ένα ισχυρό ρεύμα ενώ προσπαθούσε να περάσει ένα ποτάμι.

Η Μόλι και άλλος ένας ελέφαντας προσπάθησαν να περάσουν με τον φροντιστή τους το ποτάμι για να οδηγηθούν σε μια περιοχή εκμετάλλευσης έξω από τον ζωολογικό κήπο ως μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας ψυχικής και σωματικής διέγερσης.

Ο πρώτος ελέφαντας είχε περάσει απέναντι και η Μόλις βρισκόταν στο ποτάμι όταν αυτό φούσκωσε ξαφνικά λόγω της δυνατής βροχής . Ένα ισχυρό ρεύμα χτύπησε τη Μόλι, η οποία έχασε την ισορροπία της, έπεσε στο νερό και παρασύρθηκε πολλά μέτρα, με αποτέλεσμα να πνιγεί.

«Ολόκληρη η ομάδα στο ζωολογικό κήπο του Μπαλί είναι βαθιά λυπημένη για την απώλεια της Μόλι, μιας θηλυκής ελεφαντίνας που υπήρξε σημαντικό μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Η Μόλι ήταν γνωστό ότι ήταν ένας ευγενικός και φιλικός ελέφαντας», ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος.

«Ηταν ένα αναπόφευκτο γεγονός, αλλά δεσμευόμαστε να διεξάγουμε μια ενδελεχή αξιολόγηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μας και των μέτρων μετριασμού του κινδύνου, ειδικά κατά την περίοδο των βροχών, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των ζώων μας στο μέλλον», δήλωσε η Emma Chandra, η επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του πάρκου.

Δείτε φωτογραφίες από την μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση της Μόλι:

Οι ελέφαντες της Σουμάτρας είναι ένα άκρως απειλούμενο είδος και λιγότεροι από 700 παραμένουν στο νησί της Σουμάτρα.

Αυτό το υποείδος του ασιατικού ελέφαντα, ενός από τα δύο είδη των μεγαλύτερων θηλαστικών στον κόσμο, προστατεύεται από έναν ινδονησιακό νόμο για τη διατήρηση των βιολογικών φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων τους.

Πηγή: skai.gr

