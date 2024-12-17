Ο Χένρι, ο γηραιότερος γνωστός κροκόδειλος στον κόσμο, γιορτάζει τα 124α γενέθλιά του σε ένα κέντρο προστασίας άγριων ζώων στη Νότια Αφρική σήμερα (16 Δεκεμβρίου).

Ο κροκόδειλος του Νείλου (Crocodylus niloticus) ζει στο Crocworld Conservation Center στο Scottburgh της Νότιας Αφρικής από το 1985. Αρχικά, βρέθηκε και πιάστηκε στο Δέλτα του Okavango στην Μποτσουάνα το 1903.

Ο Χένρι, τώρα ένας ζωηρός ηλικιωμένος κάτοικος στο Crocworld Conservation Center, λέγεται ότι απέκτησε πάνω από 10.000 απογόνους με πολλούς συντρόφους από τότε που έφτασε εκεί πριν από σχεδόν 40 χρόνια.

Ενώ η ακριβής ημερομηνία των γενεθλίων του είναι άγνωστη, οι εκπρόσωποι του Crocworld υπολογίζουν ότι γεννήθηκε γύρω στο 1900 και γιορτάζει τα γενέθλιά του στις 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

«Είναι ξεκάθαρα ηλικιωμένος», είπε στο Live Science ο Steven Austad, βιολόγος που μελετά τη γήρανση των ζώων στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.«Το αν είναι 100 ή 130, δεν το ξέρουμε πραγματικά. Η ηλικία των 124 δεν είναι απίθανη για έναν κροκόδειλο».

Τα ερπετά είναι γνωστά για την εντυπωσιακή μακροζωία τους. Συνήθως, ένας καλός εμπειρικός κανόνας για τη διάρκεια ζωής ενός ζώου είναι να κοιτάμε το μέγεθός του - τα μικρότερα ζώα συνήθως ζουν μικρότερη ζωή επειδή έχουν υψηλότερο μεταβολισμό, που σημαίνει ότι καίνε περισσότερη ενέργεια και γερνούν πιο γρήγορα ως αποτέλεσμα.

Αλλά ακόμη και σε σύγκριση με άλλα ζώα περίπου του ίδιου μεγέθους, τα ερπετά τείνουν να είναι πολύ πιο μακρόβια. Ο Austad είπε ότι το να είναι ψυχρόαιμα τους επιτρέπει να εξοικονομούν ενέργεια βασιζόμενοι σε εξωτερικές πηγές θερμότητας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός τους.

«Ένας κροκόδειλος στο ίδιο μέγεθος με έναν άνθρωπο θα χρειαζόταν να φάει περίπου μόνο το 4% αυτού που τρώει ένα θηλαστικό σαν εμάς», είπε.

Οι κροκόδειλοι, όπως και κάποια άλλα είδη ερπετών, συνεχίζουν να μεγαλώνουν ανάλογα με την ηλικία τους. Ο Henry ζυγίζει 1.540 λίβρες (700 κιλά) και έχει ύψος 16,4 πόδια (5 μέτρα), που είναι το μεγαλύτερο για το είδος του. Το τεράστιο μέγεθός τους τα κρατά ασφαλή από πιθανά αρπακτικά σε μεγάλη ηλικία.

Η ζωή του Χένρι στην αιχμαλωσία πιθανότατα τον βοήθησε να φτάσει σε τόσο μεγάλη ηλικία, διατηρώντας τον καλά ταϊσμένο και ασφαλή από ατυχήματα και ασθένειες.

«Τα ζώα που για οποιονδήποτε λόγο τυχαίνει να ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, τείνουν να ζουν περισσότερο», είπε ο Austad.

Τα ερπετά, σε σύγκριση με πολλά άλλα σπονδυλωτά, επίσης δεν παρουσιάζουν σημάδια αισθητής μείωσης των φυσιολογικών ικανοτήτων καθώς γερνούν.

Άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά μπορεί, επίσης, να συμβάλλουν στη μακροζωία του Henry. Οι θεωρίες υποστηρίζουν ότι οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο αίμα των κροκοδείλων του Νείλου μπορεί να έχουν αντιβακτηριακές ιδιότητες και να τους βοηθούν να καταπολεμήσουν λοιμώξεις και ασθένειες. Ομοίως, ορισμένοι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα μικροβιώματα του εντέρου τους θα μπορούσαν να συμβάλουν στο ισχυρό ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Η μελέτη της γήρανσης των κροκοδείλων, όπως ο Henry μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς οι ερευνητές πρέπει να τους πιάσουν στη βρεφική τους ηλικία, να τους προσθέσουν ετικέτα και μετά να τους ακολουθήσουν σε όλη τους τη ζωή. Εξαιτίας αυτού, πολλές θεωρίες γύρω από τα μυστικά της γήρανσης των ερπετών είναι εικασίες, όπως ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος και του μικροβιώματος τους, είπε ο Austad. «[Οι κροκόδειλοι] ζουν περισσότερο από την καριέρα του επιστήμονα που τους μελετά», είπε.

Πηγή: skai.gr

