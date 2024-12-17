10η και 11η Δενδροφύτευση του Όλοι Μαζί Μπορούμε!

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 έχουμε διπλή δενδροφύτευση, στην Πεντέλη και στη Σαρωνίδα, ανακοινώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας αναπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο

ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης 10ης δενδροφύτευσης στην Πεντέλη: στο τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά.

Σημείο συνάντησης 11ης δενδροφύτευσης στη Σαρωνίδα: Στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Και στις δύο δράσεις ξεκινάμε στις 11:00 π.μ.!

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία & την Ανάπλαση του Πεντελικού, το Δήμο Κηφισιάς και το Δήμο Σαρωνικού.

Όλοι Μαζί, Μπορούμε να πρασινίσουμε την Ελλάδα!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.