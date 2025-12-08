Μία ημέρα στον Αρκτούρο

Του Νικόλα Μπάρδη

Στο γραφικό και αρχοντικό Νυμφαίο της Φλώρινας, περίπου ένα μισάωρο μακριά από την πρωτεύουσα του νομού, σε μία ειδικά περιφραγμένη έκταση 50 στρεμμάτων και σε υψόμετρο 1.350 μέτρων συναντούμε το Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας. Το εν λόγω καταφύγιο ανήκει στον Αρκτούρο, μία Ελληνική Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οικολογική Οργάνωση, που συστάθηκε το 1992 για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Αρκτούρος υπήρξε όραμα του αείμνηστου Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος κάνοντας μία βόλτα με τον γιο του στα χωριά της περιοχής στις αρχές του ‘90 είδε έναν αρκουδιάρη να βασανίζει μία καφέ αρκούδα, για να την κάνει να χορέψει μπροστά στον κόσμο. Η σκληρή αυτή εικόνα τον ώθησε στη δημιουργία μίας οργάνωσης, που θα προστάτευε τις καφέ αρκούδες από τέτοιου είδους κακοποιητικές ανθρώπινες συμπεριφορές, και θα βοηθούσε στην επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον.

Και κάπως έτσι γεννήθηκε ο Αρκτούρος, ο οποίος σήμερα αριθμεί 20 καφέ αρκούδες, τις οποίες μπορείτε να δείτε από σχετικά μικρή απόσταση, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. Ωστόσο, να έχετε κατά νου, ότι από τον Δεκέμβριο, που πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, μέχρι τον Μάρτιο, που κάνει δειλά την εμφάνισή της η Άνοιξη, οι αρκούδες πέφτουν σε χειμέρια νάρκη. Οπότε, αν θέλετε να τις δείτε από κοντά και να θαυμάσετε την ομορφιά τους, προτιμήστε άλλη περίοδο για να επισκεφτείτε το καταφύγιο.

Οι καφέ αρκούδες που φυλάσσονται σ’ αυτήν την έκταση ήταν πρώην αιχμάλωτες, από Ζωολογικούς Κήπους, ή από ιδιώτες που τις είχαν παράνομα, και πολλές από αυτές βρέθηκαν τραυματισμένες και παρατημένες. Όσοι εργάζονται στο καταφύγιο φροντίζουν με περίσσεια αγάπη τις καφέ αρκούδες και τα μικρά αρκουδάκια, και αγωνίζονται για την ομαλή επανένταξή τους στο οικοσύστημα της περιοχής.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί, πως πολλές αρκούδες που ζουν ελεύθερες στους ορεινούς όγκους της Βόρειας Ελλάδας, κατεβαίνουν από τα βουνά και τα δάση μέσα σε κατοικημένες περιοχές και χωριά, για την αναζήτηση τροφής. Αυτό συμβαίνει και λόγω της κλιματικής κρίσης, αλλά και επειδή τα ίδια τα ζώα έχουν μάθει να βρίσκουν τροφή στα ανθρώπινα σκουπίδια. Σίγουρα θα έχετε δει κι εσείς κάποιο από τα πολλά βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, με αρκούδες στη Φλώρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά να φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι τις αυλές των σπιτιών.

Όπως είναι λογικό αυτό έχει τρομοκρατήσει τους ντόπιους, που δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν σε μία τέτοια περίσταση, και έχει ωθήσει αρκετούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ακραίες δηλώσεις για θανάτωση των ζώων και επέκταση του κυνηγιού και σε σπάνια είδη, όπως είναι η καφέ αρκούδα. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως αυτού του είδους οι τοποθετήσεις είναι πολύ επικίνδυνες, δεν ανταποκρίνονται στα ελληνικά δεδομένα, και θα πρέπει με ανοιχτό διάλογο να βρεθεί μια μέση οδός και μία εφικτή λύση, που θα προστατεύει τόσο τους κατοίκους των προαναφερθέντων περιοχών, όσο και την άγρια ζωή.

