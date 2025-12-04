Επικίνδυνες συνθήκες επικρατούν στη διασταύρωση των οδών Προφήτη Ραφαήλ και Αριστείδη Τίκα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Δίπλα στη διασταύρωση γίνονται έργα ανέγερσης νέου Γυμνασίου, ωστόσο έχουν ξηλωθεί πεζοδρόμια, υπάρχουν μπάζα δίπλα στους δρόμους με τη διέλευση κατοίκων και μαθητών να πραγματοποιείται δίπλα στα αυτοκίνητα.

Λίγα μέτρα πιο πάνω υπάρχει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου οπότε τις ώρες αιχμής αρκετοί μαθητές περνούν από τη διασταύρωση.

Ο Αθανάσιος Λαφαζανίδης φοβούμενος για την ασφάλεια του παιδιού του, με επιστολές που έστειλε στους αρμόδιους, εκφράζει την ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας. Στο ίδιο μήκος κύματος, μέλη του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου και γύρω κάτοικοι.

