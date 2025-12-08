Όλοι Μαζί Μπορούμε: H 9η δενδροφύτευση στην Αλεξανδρούπολη

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Η 9η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

H δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης. Σημείο συνάντησης: στο Εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης στο δημοτικό διαμέρισμα Κίρκης. Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η φροντίδα των δενδρυλλίων, που έχει αναλάβει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!



