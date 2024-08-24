ManhattAnt, το μυρμήγκι από την Ευρώπη που κατέκτησε τη Νέα Υόρκη

Κάτω από τα πόδια εκατομμυρίων Νεοϋορκέζων, επιβιώνει στην τσιμεντένια ζούγκλα για περισσότερο από μια δεκαετία ένα είδος μυρμηγκιού, που δεν εντοπιζόταν πουθενά αλλού στη Βόρεια Αμερική, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες με τη μοναδική του ικανότητα να προσαρμόζεται στο Μανχάταν και σε άλλα μέρη της πόλης.

Το από πού προήλθε και πώς καταφέρνει να επιβιώνει στο αστικό περιβάλλον ήταν ένα μυστήριο, όμως οι επιστήμονες κατάφεραν να ανακαλύψουν την ταυτότητα και την προέλευσή του. Πρόκειται για ευρωπαϊκό είδος γνωστό ως Lasius emarginatus, που εντοπίζεται συνήθως σε πιο φυσικά περιβάλλοντα στην κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη φορά το έντομο, που ονομάστηκε ManhattAnt, ενώ έκαναν έρευνα σε μυρμήγκια στη Νέα Υόρκη το 2011. Προς έκπληξή τους, το μυρμήγκι - με μαύρο κεφάλι και κοιλιά και κόκκινο θώρακα - δεν ταίριαζε με κανένα από τα σχεδόν 800 είδη που εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι μπορεί να είναι ευρωπαϊκό είδος ωστόσο, τότε δεν έγινε περαιτέρω έρευνα.

Τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός τους αυξήθηκε τόσο πολύ, που πλέον είναι το δεύτερο πιο κοινό μυρμήγκι στην περιοχή, τραβώντας την προσοχή των επιστημόνων και των Νεοϋορκέζων που ζουν μαζί του, δήλωσε ο Clint Penick, επίκουρος καθηγητής εντομολογίας και παθολογίας φυτών στο Πανεπιστήμιο Auburn στην Αλαμπάμα.

Ενώ οι εντομολόγοι παρακολουθούν στενά το ξενόφερτο είδος για να εντοπίσουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, έχουν μερικές θεωρίες για το πώς το μυρμήγκι έφτασε στη Βόρεια Αμερική και γιατί προσαρμόστηκε τόσο καλά στη μεγάλη πόλη, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Biological Invasions.

Η αρχή της εισβολής

Έρευνα του 2009 δεν εντόπισε το ManhattAnt, κάτι που υποδηλώνει ότι έφτασε μετά. Μέχρι στιγμής, το έντομο έχει επίσης παρατηρηθεί στο Λονγκ Άιλαντ και σε πολλές πόλεις του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τη μελέτη. Με βάση τα ευρωπαϊκά κλίματα στα οποία μπορεί να ευδοκιμήσει το έντομο, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το μυρμήγκι μπορεί να εξαπλωθεί από το Μέιν και ως τη Τζόρτζια.

Τα «εισαγόμενα» μυρμήγκια εξαπλώνονται μέχρι στιγμής φυσικά μέσω των «πτήσεων» με σκοπό το ζευγάρωμα - όταν δηλαδή τα φτερωτά μυρμήγκια πετούν μακριά από τη φωλιά για να σχηματίσουν νέες αποικίες το καλοκαίρι. Οι ερευνητές, πάντως, εικάζουν ότι το είδος μπορεί επεκταθεί πιο μακριά μέσω πλοίων και αυτοκίνητων.

Τα μυρμήγκια δεν βλάπτουν τον άνθρωπο, ωστόσο, όπως κάθε έντομο, μπορεί να είναι ενοχλητικά όταν καταλήξουν στα διαμερίσματα, και τα συγκεκριμένα έχουν φτάσει μέχρι και τον 6ο όροφο κτιρίων.

Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η πιθανή επίπτωση στο περιβάλλον, όπως τα δέντρα στα οποία κατοικούν ή τα γηγενή είδη με τα οποία θα μπορούσαν να ανταγωνίζονται.

Επειδή εξαπλώθηκε ραγδαία, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι θα έχει την ικανότητα να εκτοπίσει τα γηγενή μυρμήγκια. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.