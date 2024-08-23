Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου του 2024, τέθηκε το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι φορείς της χώρας καλούνται να συμμετέχουν στη δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=13352), καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση ότι το αναθεωρημένο Σχέδιο έχει καταρτιστεί, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του κόστους της ενεργειακής μετάβασης, προτάσσοντας τις παρεμβάσεις που είναι οι ωριμότερες και φθηνότερες και θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος για την εθνική οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτού, θα επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ταυτόχρονα θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος για τους Έλληνες πολίτες.

Οι στόχοι

Όπως σημειώνεται, έχοντας υπερκαλύψει τους στόχους που είχαν τεθεί στο πρώτο ΕΣΕΚ το 2019, για τη διείσδυση των ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η χώρα μας θέτει, πλέον, πιο φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους. Μεταξύ άλλων, το αναθεωρημένο σχέδιο του ΕΣΕΚ θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά 58,6% έως το 2030, έχοντας ως κεντρική επιδίωξη για την περίοδο αυτή το περαιτέρω «πρασίνισμα» της ηλεκτροπαραγωγής, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να καλύπτουν σχεδόν το 77% των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια στο τέλος της δεκαετίας και την ταυτόχρονη ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών προβλέπεται να φτάσει στα 13,5 GW, από 5,430 GW το 2022 και των χερσαίων αιολικών στα 8,9 GW, από 4,7 GW. Πρόσθετη αιολική ισχύ 1,9 GW θα προέλθει από τη νέα τεχνολογία των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενώ το Σχέδιο προβλέπει ταχεία ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην εξαετία, με εγκατάσταση μπαταριών και υλοποίηση έργων αντλησιοταμίευσης.

Παράλληλα, επιδιώκεται η επέκταση του εξηλεκτρισμού στους τομείς όπου αυτό είναι εφικτό, όπως οι ελαφρές μεταφορές, με στόχο ένα στα δύο νέα επιβατικά οχήματα να είναι ηλεκτρικά σε βάθος εξαετίας, ενώ έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών φόρτισης, καθώς και σε κάποιους κλάδους της βιομηχανίας. Τέλος, θα συνεχιστεί η αναβάθμιση του κτιριακού μας αποθέματος, με στόχο για αναβάθμιση περίπου 400.000 κατοικιών έως το 2030.

Καθώς πλησιάζουμε, πλέον, στο τέλος της δεκαετίας, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός εστιάζει ακόμα πιο μακριά στο μέλλον, προβλέποντας ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού μας συστήματος έως το 2050. Νέες τεχνολογίες, όπως το πράσινο υδρογόνο, το βιομεθάνιο, η δέσμευση και αποθήκευση CO2 και τα συνθετικά καύσιμα, αναμένεται να συντελέσουν, σημαντικά, στην αποανθρακοποίηση κλάδων που χαρακτηρίζεται δύσκολη η απανθρακοποίησή τους (hard to abate), ενώ ο εξηλεκτρισμός, σε συνδυασμό με την πλήρη κάλυψη των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, θα βοηθήσει στη ραγδαία μείωση των εκπομπών στις μεταφορές και τη θέρμανση-ψύξη.

Θ. Σκυλακάκης: Στόχος η επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050

Με αφορμή την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί έναν αναλυτικό, οδικό χάρτη με συγκεκριμένους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας το 2050, με αρχικό ορόσημο το 2030. Οι φιλόδοξοι στόχοι που συμπεριλαμβάνει το Σχέδιο θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και το όφελος των καταναλωτών, μέσα από την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, καθώς και για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Αναμένουμε τα σχόλια των πολιτών και των φορέων για την οριστικοποίηση του ΕΣΕΚ, ώστε να πάρει σειρά η εντατική προσπάθεια για τη σταδιακή επίτευξη των στόχων».

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε: «Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη του τα άλματα που έχουμε κάνει τα τελευταία 5 χρόνια στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας, αποτυπώνει το σχεδιασμό μας που κινείται σε τρεις άξονες: μείωση των εκπομπών ρύπων, ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, το αναθεωρημένο Σχέδιο καταρτίστηκε με γνώμονα το ελάχιστο κόστος για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Μέσω της διαβούλευσης το λόγο αποκτούν πλέον οι πολίτες, οι φορείς και οι επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις, τις οποίες ενθαρρύνουμε και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

