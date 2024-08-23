Περισσότερους από 7,5 τόνους τροφών για τα ζώα σε 11 διαφορετικά σημεία του Καπανδριτίου, του Βαρνάβα, του Μαραθώνα και της Πεντέλης, που επλήγησαν από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά έριξε επιχειρησιακή ομάδα που δημιουργήθηκε με εντολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη, την οποία συνέδραμαν η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, καθώς και κυνηγετικοί σύλλογοι της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας.

Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες στη δράση διαμόρφωσαν σημεία συγκέντρωσης νερού, ώστε τα διάφορα είδη ζώων να μπορούν να τα εκμεταλλευθούν, όσο διαρκεί η κρίσιμη περίοδος πριν τις πρώτες βροχές.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στη δράση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφας, ο διευθυντής Διαχείρισης Δασών Παναγιώτης Δρούγας, δεκάδες στελέχη των δασικών υπηρεσιών, θηροφύλακες των κυνηγετικών οργανώσεων, καθώς και εθελοντές κυνηγοί από συλλόγους της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας.

Όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, βασικό μέλημα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εφαρμογή του συνολικού σχεδίου φυσικής αποκατάστασης της περιοχής είναι η άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης για τα είδη ζωής που επηρεάζονται. Ακόμα, επισήμανε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα για το επόμενο τουλάχιστον δίμηνο, με συνεχή παροχή τροφής προς εκείνα τα είδη της άγριας πανίδας που απώλεσαν ζωτικό μέρος του βιοτόπου τους και συναντούν δυσκολίες στην επιβίωσή τους. Το είδος των τροφών και των σπόρων που έχουν επιλεγεί απευθύνεται σε μία μεγάλη ομάδα ειδών θηλαστικών και πτηνών που ενδημούν σε αυτές τις περιοχές. Η προσπάθεια καθοδηγείται από τα τοπικά δασαρχεία και από ειδικούς επιστήμονες των κυνηγετικών οργανώσεων, που τις προηγούμενες ημέρες είχαν χαρτογραφήσει και επισημάνει τις περιμετρικές τοποθεσίες που χρίζουν παρέμβασης.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας Γιώργος Αραμπατζής ανέφερε ότι έθεσε το σύνολο του μηχανισμού των κυνηγετικών οργανώσεων στη διάθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι «είναι κρίσιμο να υποστηριχθεί η "ξεσπιτωμένη" άγρια ζωή κατά την μεταπυρική περίοδο και να βοηθηθεί το περιβάλλον να επουλώσει τις πληγές του».

Οι τροφές μεταφέρθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές και στις περιμετρικές ζώνες τους με κομβόι αγροτικών και φορτηγών αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.