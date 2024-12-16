Για αιώνες, τα ζεστά νερά και οι αμμώδεις ακτές της λιμνοθάλασσας της Βενετίας προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Τώρα, ντόπιοι και επισκέπτες έχουν ανακαλύψει έναν νέο θησαυρό: το νησί Μπάκαν. Αυτή η μικρή αμμώδης νησίδα, που κάποτε εμφανιζόταν μόνο το καλοκαίρι, παραμένει πάνω από το νερό από το 2020, χάρη στο φράγμα MOSE.

Η οικολογική πρόκληση - Οι ειδικοί διχάζονται

Το φράγμα MOSE, που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη Βενετία από την άνοδο της θάλασσας και τις καταιγίδες, έχει απροσδόκητα σταθεροποιήσει το Μπάκαν. Το νησί, που μετρά 250 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλάτος, είναι πλέον καλυμμένο με πυκνή βλάστηση, περιλαμβάνοντας αλμυρόχορτα, καλαμιές και δέντρα ταμαρίσκους, που αντέχουν στην αλμύρα. Από ένα εποχιακό καταφύγιο, το Μπάκαν έχει γίνει τώρα ένας τόπος σταθερός όλο το χρόνο για τους κατοίκους, ειδικά της περιοχής Καστέλο.

Ωστόσο, ενώ η μεταμόρφωση του Μπάκαν γιορτάζεται από πολλούς, μερικοί ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανάπτυξή του μπορεί να σηματοδοτεί ανησυχητικές αλλαγές στο ευαίσθητο οικοσύστημα της Βενετίας. Μικρά νησιά σαν το Μπάκαν σχηματίζονταν παραδοσιακά το καλοκαίρι και εξαφανίζονταν από τις χειμερινές καταιγίδες. Με το φράγμα MOSE, αυτές οι καταιγίδες δεν συμβαδίζουν πια, επιτρέποντας στο Μπάκαν να σταθεροποιηθεί και να αναπτυχθεί. Ο Τζιοβάνι Τσεκκόνι, μηχανικός του έργου MOSE, πιστεύει ότι η επίδραση του φράγματος στις θαλάσσιες ροές βοήθησε να εισέλθει περισσότερη άμμος, ενισχύοντας την ανάπτυξη του Μπάκαν.

Φράγμα MOSE

Δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί. Ο καθηγητής Αντρέα Ντ'Άλπος από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας υποστηρίζει ότι ο σχηματισμός του Μπάκαν άρχισε πριν ενεργοποιηθεί το φράγμα το 2020. Κατά την άποψή του, η ανάπτυξη του νησιού είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού φυσικών διαδικασιών και όχι μόνο ανθρώπινης παρέμβασης. Επίσης, ενώ το νέο οικοσύστημα του Μπάκαν είναι θετικό, το φράγμα MOSE εμποδίζει τις παλίρροιες που τροφοδοτούν τις ζωτικής σημασίας αλυκές της Βενετίας. Αυτές οι αλυκές, οι οποίες παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποθήκευση CO2 και στην αποφυγή πλημμυρών, εξαρτώνται από αυτές τις παλίρροιες για να λάβουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Χωρίς αυτές, η επιβίωσή τους κινδυνεύει.

Φράγμα MOSE

Ενώ το Μπάκαν μπορεί να προσφέρει μια νέα διέξοδο για τους Βενετούς, η ανάπτυξή του θα μπορούσε να είναι ένδειξη μεγαλύτερων οικολογικών μεταβολών που απειλούν την ισορροπία της λιμνοθάλασσας. Το φράγμα MOSE έχει αναμφίβολα βοηθήσει στην προστασία της πόλης, αλλά οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στο περιβάλλον της λιμνοθάλασσας παραμένουν ασαφείς. Το μέλλον του Μπάκαν παραμένει αβέβαιο και η ανάπτυξή του εγείρει ερωτήματα για την πολύπλοκη σχέση μεταξύ ανθρώπινης παρέμβασης και της ανθεκτικότητας της φύσης.

Πηγή: skai.gr

