Κρήτη- Λειψυδρία: Ο πρωτογενής τομέας σε κίνδυνο

Από την κλιματική κρίση δε γίνεται να μη μείνει ανεπηρέαστη η Κρήτη και το Ρέθυμνο.

Η λειψυδρία, όπως βλέπουμε στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ απειλεί σοβαρά τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, σε σημείο που κλείνουν μονάδες και νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την ύπαιθρο.

Η κραυγή αγωνίας και απόγνωσης, δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί.

«Είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ πέρα, σκλάβοι στα πρόβατα και δε βγαίνει το κόστος παραγωγής», λέει ο Κώστης Κισανδράκης, Κτηνοτρόφος εξηγώντας πως δεδομένων των συνθηκών η μονάδα κινδυνεύει να κλείσει.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, η έλλειψη νερού συμβάλλει στην καταστροφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων αποτρέποντας την ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία στον νομό Ρεθύμνου.

Πηγή: skai.gr

