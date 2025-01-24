H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστή στη δέσμευσή της προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες και με γνώμονα τη στήριξη της βιωσιμότητας στην Ελλάδα, κατόπιν συνεργασίας της με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και τις οικείες δασικές Υπηρεσίες της Αττικής, πραγματοποίησε το Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025, δράση εθελοντικής αναδάσωσης με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική.

Οι εργαζόμενοι της Nova μαζί με τις οικογένειές τους φύτεψαν δέντρα και δενδρύλλια που εντάσσονται στο τοπικό οικοσύστημα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους για την ανάπλαση ενός νευραλγικού πνεύμονα της Αττικής και με δέσμευση στην υλοποίηση δράσεων για τη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Με τη δράση αυτή ολοκληρώθηκε το έργο αποκατάστασης της καμένης δασικής έκτασης 70 στρεμμάτων, στην οποία η Nova, ως ανάδοχος, είχε αναλάβει τη φύτευση και φροντίδα 5.400 δέντρων, ανταποκρινόμενη στις επείγουσες περιβαλλοντικές ανάγκες της Αττικής, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2024.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε: «Χαιρετίζουμε πρωτοβουλίες, όπως αυτή της Nova για την εθελοντική αναδάσωση με τη συμμετοχή των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική. Και ελπίζουμε να βρει μιμητές, καθώς δεν πρόκειται απλώς για μια δράση εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης, αλλά για μια πρωτοβουλία που υπογραμμίζει πως κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της χώρας είναι πολύτιμη. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές πρόληψης, μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την εξεύρεση νέων, για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και πολιτικές αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης».

Ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, CEO της Νova, υπογράμμισε: «Με τη σημερινή δράση της εθελοντικής αναδάσωσης, ολοκληρώσαμε το έργο αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Πεντέλης ενός από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Η συμμετοχή των εθελοντών μας, αναδεικνύει τη δέσμευση της Nova για την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, τόσο μέσω αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, όσο και μέσω πρόληψης, με τη χρήση της τεχνολογίας».

Η αναδάσωση της περιοχής Ιεράς Μονής Πεντέλης αποτελεί μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και την πρόληψη φυσικών καταστροφών, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τα μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Έβρου και το νησί της Ρόδου, καθώς και την ανάληψη και ανάπτυξη του έργου ICT «Έξυπνο Δάσος Ρόδος», ενός έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών, με την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

