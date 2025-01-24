Στην καρδιά του θαλασσίου πάρκου της Αλοννήσου, βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», καταγράφοντας εντυπωσιακές εικόνες από το νησί Πιπέρι που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της φύσης.

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο γίνεται αναπαραγωγή της μεσογειακής φώκιας μονάχους- μονάχους και η είσοδος επιτρέπεται αυστηρά μόνο στους φορείς φύλαξης του πάρκου.

Για πρώτη φορά κάμερα τηλεοπτικού μέσου καταγράφει περιπολία λιμενικού σώματος στη νησίδα Πιπέρι.

Μιλώντας στην εκπομπή ο κυβερνήτης του Λιμενικού Σκάφους, Λευτέρης Μεγάλου που πραγματοποιεί περιπολίες στο θαλάσσιο πάρκο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν την περιοχή. «Με θερμικές κάμερες, κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, είμαστε σε επιφυλακή» είπε προσθέτοντας ότι γίνεται αυστηρός έλεγχος στα αλιευτικά και τα τουριστικά τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

Πηγή: skai.gr

