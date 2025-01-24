Πόλεις στη Νοτιοανατολική Ασία στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο

Πόλεις της Νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκονται μεταξύ των πέντε με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, με τη Χο Τσι Μινχ να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των πόλεων με τον πιο μολυσμένο αέρα, ενώ η Πνομ Πενχ και η Μπανγκόκ ακολουθούν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης παχιά ομίχλη φαινόταν να καλύπτει τη γραμμή του ορίζοντα. Οι αρχές της μητροπολιτικής περιοχής της Μπανγκόκ αποφάσισαν «να κλείσουν 352 σχολεία (...) εξαιτίας της μόλυνσης του αέρα», ενώ ήδη χθες, Πέμπτη, πάνω από 250 σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της ρύπανσης και πολλοί κάτοικοι ενθαρρύνθηκαν να εργαστούν από το σπίτι και να περιορίσουν τη χρήση οχημάτων στην πόλη.

Ο υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι η χρήση των περισσότερων δημόσιων μέσων μεταφοράς θα είναι δωρεάν για μία εβδομάδα στην πρωτεύουσα.

Τα δρομολόγια του εναέριου μετρό της Μπανγκόκ, του Skytrain, και των λεωφορείων θα είναι δωρεάν από το Σάββατο, διευκρίνισε ο υπουργός Σουρίγια Τζουανγκροονγκρουανγκίτ σε δημοσιογράφους. «Ελπίζουμε ότι αυτό το μέτρο θα συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης».

Οι εργαζόμενοι, ειδικά αυτοί που περνούν τον περισσότερο χρόνο εργασίας τους σε εξωτερικούς χώρους, υποφέρουν.

«Η μύτη μου είναι συνεχώς βουλωμένη. Χρειάζεται να τη φυσάω συνέχεια», είπε ο 55χρονος Σούποτ Σιτχισίρι, ένας οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση οφείλεται σε συνδυασμό αγροτικών καύσεων, βιομηχανικής ρύπανσης και έντονης οδικής κυκλοφορίας.

«Θα πρέπει να πάρουν περισσότερα μέτρα, όχι μόνον να ανακοινώνουν υψηλά επίπεδα σκόνης και να κλείνουν σχολεία. Χρειάζεται να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό», δήλωσε επίσης ένας 23χρονος, ο Κουαναπάτ Ινταρίτ.

«Γίνεται ξανά και ξανά και κάθε φορά είναι και χειρότερο», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Παετονγκτάρν Σιναουάτρα δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες θα επιτρέψουν στο προσωπικό τους να εργαστεί από το σπίτι ώστε να μειωθεί η χρήση αυτοκινήτων και ότι στα εργοτάξια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύμματα για τη σκόνη.

«Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι πλήρης για την επίλυση του προβλήματος με τη σκόνη», σημείωσε.

Σύμφωνα με την IQAir, στη μεγαλύτερη πόλη του Βιετνάμ, τη Χο Τσι Μινχ, τα επίπεδα των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων υπερέβαιναν το 11πλάσιο αυτών που συνιστώνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, η πρωτεύουσα Ανόι κατατασσόταν ανάμεσα στις πιο μολυσμένες στον κόσμο, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για τους κινδύνους για την υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση και να καλέσουν τον κόσμο να φοράει μάσκες και να προστατεύει τα μάτια του.

Οι κυβερνήσεις χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας πιέζουν για πιο μακροπρόθεσμες λύσεις για τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου άνθρακα και της προώθησης της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

