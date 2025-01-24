Δεκάδες δελφίνια νεκρά ή ετοιμοθάνατα εξόκειλαν σε παραλία της Σομαλίας, ανακοίνωσαν σήμερα κάτοικοι και οι αρχές της χώρας αυτής στο Αφρικανικό Κέρας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον 100 θαλάσσια θηλαστικά εξόκειλαν χθες, Πέμπτη, το απόγευμα σε μια παραλία που βρίσκεται ανάμεσα στο λιμάνι Μποσάσο και στην παραλία Μαρεέκο στη νότια περιφέρεια Πούντλαντ.

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος και το υπουργείο Αλιείας συνεργάζονται για να ερευνήσουν κατεπειγόντως αυτό το ασυνήθιστο περιστατικό», ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση υποσχόμενη επίσημη έκθεση για τα πιθανά αίτια.

Ο ακριβής αριθμός των δελφινιών δεν επιβεβαιώθηκε, διευκρίνισαν οι περιφερειακές αρχές, προσθέτοντας ότι «οι κάτοικοι της περιοχής εκτιμούν πως περίπου εκατό δελφίνια εξόκειλαν στην ακτή».

Over 100 Injured Dolphins Wash Ashore in Northern Somalia, Shocking Local People pic.twitter.com/3GRsyxWT1o — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 23, 2025

Σε μήνυμά του που ανήρτησε σήμερα στο Facebook, το υπουργείο Περιβάλλοντος της Πούντλαντ γνωστοποίησε πως οι κάτοικοι κατάφεραν να σώσουν μια τριανταριά δελφίνια και να τα ξαναβάλουν στο νερό.

«Ο αριθμός των δελφινιών που εξόκειλαν στην ακτή φθάνει τα 140 και τα περισσότερα απ' αυτά είναι νεκρά, αν και ορισμένα είναι ακόμη στη ζωή», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Αμπουλαχί Μούσε.

«Είναι ένα φρικτό περιστατικό, δεν είχαμε ποτέ ως τώρα δει κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν παρόμοιους αριθμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, το επεισόδιο μπορεί να οφείλεται σε δίχτυα παράνομης αλιείας και σε μόλυνση του νερού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.