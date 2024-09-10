Οι φιλοδοξίες του Ties van der Hoeven είναι αν μη τι άλλο υψηλές. Ο Δανός μηχανικός επιθυμεί να μετατρέψει μια τεράστια έκταση αφιλόξενης ερήμου σε πράσινη, εύφορη γη γεμάτη από άγρια ​​ζωή.

Το βλέμμα του είναι στραμμένο στη Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, μια άνυδρη έκταση σε σχήμα τριγώνου που συνδέει την Αφρική με την Ασία. «Χιλιάδες χρόνια πριν έσφυζε από ζωή», δήλωσε στο CNN ο Ties van der Hoeven. «Ωστόσο, η χρόνια γεωργική εκμετάλλευση και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες συνέβαλλαν στη μετατροπή της σε άγονη γη».

Το φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης

Ο Van der Hoeven είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να επαναφέρει τη χερσόνησο στη ζωή.

Έχει περάσει χρόνια συντονίζοντας μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να επανακτήσει τη χλωρίδα και την πανίδα σε τουλάχιστον 13.500 τετραγωνικά μίλια της Χερσονήσου του Σινά, μια περιοχή ελαφρώς μεγαλύτερη από την πολιτεία Μέριλαντ. Ο στόχος: να απορροφηθεί το διοξείδιο του άνθρακα που θερμαίνει τον πλανήτη, να αυξηθούν οι βροχοπτώσεις και να φέρουν τρόφιμα και θέσεις εργασίας στους ντόπιους.

Πιστεύει ότι είναι η απάντηση σε μια σειρά από τεράστια παγκόσμια προβλήματα. «Καταστρέφουμε τον πλανήτη μας με τρομακτικό τρόπο», είπε στο CNN. «Η μόνη διέξοδος από αυτήν την κατάσταση είναι μια μεγάλης κλίμακας οικολογική αναγέννηση».

Τα λεγόμενα έργα αναζωογόνησης της ερήμου δεν είναι καινούργια, και αυτό είναι ένα από τα πολλά σε όλο τον κόσμο που επιδιώκουν να μεταμορφώσουν άγονα τοπία. Πολλοί στοχεύουν να σταματήσουν την ερημοποίηση - την υφέρπουσα υποβάθμιση των ξηρών εδαφών - ένα φαινόμενο που τα Ηνωμένα Έθνη αποκαλούν «σιωπηλή, αόρατη κρίση που αποσταθεροποιεί τις κοινότητες σε παγκόσμια κλίμακα».

Αλλά η ιδέα είναι, επίσης, αμφιλεγόμενη. Οι επικριτές λένε ότι η μεταμόρφωση των ερήμων είναι αναπόδεικτη, εξαιρετικά περίπλοκη και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το νερό και τον καιρό με τρόπους που δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

Ο «Πράσινος Χρυσός» έδειξε τον δρόμο

Η ιδέα του Van der Hoeven μπορεί να ακούγεται πολύ φιλόδοξη, αλλά έχει γίνει στο παρελθόν.

Καθώς σχεδίαζε πυρετωδώς το έργο του Σινά, έπεσε πάνω στην ταινία «Πράσινος Χρυσός», που έγινε από τον οπερατέρ και οικολόγο Τζον Λιου. Η ταινία καταγράφει ένα τεράστιο έργο αναζωογόνησης της ερήμου στο οροπέδιο Λος στη βόρεια Κίνα.

Το οροπέδιο Loess στην επαρχία Gansu, Κίνα το 1993

Η περιοχή, που έχει σχεδόν στο μέγεθος της Καλιφόρνια, είχε υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρόνια υπερβολική εκμετάλλευση του εδάφους και την υπερβόσκηση. Με αραιή βλάστηση, το έδαφος ήταν πολύ επιρρεπές στη διάβρωση.

Σε μια προσπάθεια να μεταμορφώσουν τη γη, η κυβέρνηση της Κίνας και η Παγκόσμια Τράπεζα ξεκίνησαν ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα αναζωογόνησης τη δεκαετία του 1990, φυτεύοντας δέντρα και θάμνους και εφαρμόζοντας απαγορεύσεις βόσκησης.

Τις δεκαετίες από τότε, το οροπέδιο Loess άκμασε. Τμήματα της γης είναι πλέον καλυμμένα με πράσινο, η διάβρωση του εδάφους έχει μειωθεί και λιγότερα νερά ρέουν στον Κίτρινο Ποταμό της περιοχής, γεγονός που μειώνει τους κινδύνους πλημμύρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.