Τα σπίτια τους εγκαταλείπουν οι καρχαρίες στους κοραλλιογενείς υφάλους καθώς οι ωκεανοί υπερθερμαίνονται λόγω της κλιματικής κρίσης, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα.

Αυτό βλάπτει τους καρχαρίες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη υπό εξαφάνιση, και η απουσία τους από το οικοσύστημα μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους υφάλους, σύμφωνα με την The Guardian. Οι υφαλοκαρχαρίες αποτελούν κομβικό κομμάτι της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος, το οποίο μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με μια επικίνδυνη ανισορροπία χωρίς αυτούς.

Οι επιστήμονες κατηγοριοποίησαν και εντόπισαν περισσότερους από 120 γκρι υφαλοκαρχαρίες που ζουν στους μακρινούς υφάλους του Αρχιπέλαγους Τσάγκος στον κεντρικό Ινδικό Ωκεανό από το 2013 έως το 2020. Όσο αυξάνεται η πίεση στους υφάλους, ειδικά κατά την περίοδο μιας σημαντικής αύξησης της θερμότητας του ωκεανού λόγω του φαινομένου El Niño το 2015-2016, οι καρχαρίες 0πέρασαν σημαντικά λιγότερο χρόνο εκεί. Μάλιστα, δεν επέστρεψαν στην τυπική τους κατοικία για πάνω από 16 μήνες μετά το φαινόμενο αυτό.

Ωστόσο, οι καρχαρίες για την ακρίβεια ξόδεψαν περισσότερο χρόνο σε κάποια σημεία των κοραλλιογενών υφάλων που αποτελούν, όμως, μειοψηφία. Αυτοί οι ύφαλοι ήταν πιο υγιείς και πιο ανθεκτικοί, λόγω παραγόντων όπως η εξάλειψη των χωροκατακτητικών αρουραίων και οι υψηλότεροι πληθυσμοί πουλιών, που βοηθούν στη γονιμοποίηση του υφάλου. Οι ερευνητές είπαν ότι αυτό έδειξε ότι η αύξηση της προστασίας των κοραλλιογενών υφάλων από ζημιές που προκαλούνται από τον άνθρωπο μπορεί να βοηθήσει τους καρχαρίες να παραμείνουν στα σπίτια τους στους υφάλους τους.

Οι καρχαρίες είναι ψυχρόαιμοι και η θερμοκρασία του σώματός τους συνδέεται με τη θερμοκρασία του νερού. «Αν κάνει πολλή ζέστη, θα χρειαστεί να μετακινηθούν», είπε ο Δρ David Jacoby, λέκτορας ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος. «Πιστεύουμε ότι πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν σε υπεράκτια, βαθύτερα και ψυχρότερα νερά, κάτι που είναι ανησυχητικό. Μερικοί από τους καρχαρίες εξαφανίζονταν εξ ολοκλήρου από τον ύφαλο για μεγάλες χρονικές περιόδους.

«Οι καρχαρίες των υφάλων απουσιάζουν ήδη από σχεδόν το 20% των κοραλλιογενών υφάλων παγκοσμίως, εν μέρει λόγω της υπεραλίευσης, και αυτό το νέο εύρημα δείχνει ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί».

Οι επιπτώσεις της μετοίκησης των καρχαριών

Οι τροπικοί κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι εντυπωσιακά οικοσυστήματα με απίστευτη βιοποικιλότητα, που φιλοξενούν το ένα τέταρτο όλων των θαλάσσιων ψαριών και υφίστανται μεγάλη ζημιά από την αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, την υπεραλίευση και τη ρύπανση. Η συντριπτική πλειονότητα θα μπορούσε να χαθεί, εάν η θερμοκρασία παγκοσμίως ανέβει 2 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και αν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Τουλάχιστον 500 εκατομμύρια άνθρωποι βασίζονται στους κοραλλιογενείς υφάλους για την τροφή και τα προς το ζην.

Οι γκρίζοι υφαλοκαρχαρίες που μελετήθηκαν στην έρευνα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στους υφάλους τους, κοινωνικοποιούνται, προστατεύονται από μεγαλύτερους καρχαρίες ανοιχτού νερού και τρώνε ψάρια. Το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής τους γίνεται τη νύχτα και έξω από τον ύφαλο. Όταν επιστρέψουν, τα περιττώματά τους παρέχουν θρεπτικά συστατικά για άλλους κατοίκους των υφάλων.

