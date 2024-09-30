Λογαριασμός
Δυο ηλικιωμένα πάντα συνταξιοδοτούνται στην Ιαπωνία - Πλήθος κόσμου συρρέει για να τα αποχαιρετήσει (Φωτογραφίες)

Τα δύο πάντα έφτασαν στον ζωολογικό κήπο Ουένο το 2011, ελαφραίνοντας λίγο την ατμόσφαιρα στην Ιαπωνία λίγους μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι 

Panda

Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία ηλικιωμένα γιγάντια πάντα Σιν Σιν και Ρι Ρι επέστρεψαν χθες, Κυριακή, με ασφάλεια στην Κίνα, ανακοίνωσε στον ιστότοπό του ο Ζωολογικός Κήπος Ουένο του Τόκιο.

Τα δύο πάντα έφτασαν στον ζωολογικό κήπο Ουένο το 2011, ελαφραίνοντας λίγο την ατμόσφαιρα στην Ιαπωνία λίγους μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε τη χώρα στις 11 Μαρτίου εκείνης της χρονιάς, και συνέχιζαν να προσελκύουν κόσμο όλων των ηλικιών όλα αυτά τα χρόνια.

panda

Όταν ανακοινώθηκε πριν από έναν μήνα ότι το ζεύγος των ηλικιωμένων γιγάντιων πάντα θα επιστρέψει σύντομα στην Κίνα για να υποβληθεί σε θεραπεία για υψηλή αρτηριακή πίεση, πολύς κόσμος επισκέφθηκε τον ζωολογικό κήπο για να δει τα δύο αγαπημένα του πάντα προτού φύγουν.

Η Χιγιόρι Σακουράι, 30χρονη καλλιτέχνις, δήλωσε ότι επισκεπτόταν τον ζωολογικό κήπο κάθε Κυριακή και μερικές φορές ακόμη και μέσα στην εβδομάδα όταν μπορούσε να πάρει άδεια από τη δουλειά.

panda

«Όποτε περνούσα δύσκολες στιγμές, πήγαινα να δω τον Ρι Ρι και την Σιν Σιν και πάντα μου έφτιαχναν το κέφι», είπε.

Η Ετσούκο Τοκούντα, αυτοαπασχολούμενη γυναίκα γύρω στα 60, σημείωσε ότι πήγαινε στον ζωολογικό κήπο σχεδόν καθημερινά από τότε που ανακοινώθηκε ότι το ζεύγος των ηλικιωμένων πάντα θα επιστρέψει στην Κίνα.

«Κάθε μέρα ήταν σημαντική για μένα. Ήθελα να τα δω ακόμη κι αν κοιμόντουσαν», είπε.

panda

Τα γιγάντια πάντα, γηγενές είδος της Κίνας, έγιναν με τα χρόνια «απεσταλμένοι φιλίας» της χώρας τους και η προσφορά από την Κίνα πάντα σε άλλες χώρες πήρε το όνομα «η διπλωματία των πάντα».

Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα που θα μπορούσαν οι επισκέπτες να δουν την Σιν Σιν και τον Ρι Ρι στον ζωολογικό κήπο Ουένο. Ωστόσο, τα δίδυμα παιδιά τους, τα οποία γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 2021, θα παραμείνουν εκεί.

panda

Μολονότι λυπόταν που θα έβλεπε το ζεύγος των πάντα να φεύγει από την Ιαπωνία, «το γεγονός ότι ο Ρι Ρι και η Σιν Σιν επιστρέφουν μαζί ως ζευγάρι στην πατρίδα τους με χαροποίησε λιγάκι», είπε η συνταξιούχος Χαρούμι Ιτεγκούτσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

