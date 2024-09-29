Η Ελβετία και η Ιταλία έχουν επανασχεδιάσει ένα σύνορο που διασχίζει μια κορυφή των Άλπεων καθώς οι παγετώνες που λιώνουν αλλάζουν τα ιστορικά καθορισμένα σύνορα.

Οι δύο χώρες, σύμφωνα με τον Guardian συμφώνησαν στις τροποποιήσεις κάτω από την κορυφή Matterhorn, μια από τις υψηλότερες κορυφές στην Ευρώπη, η οποία διασχίζει την περιοχή Zermatt της Ελβετίας και την κοιλάδα Aosta της Ιταλίας.

Οι παγετώνες στην Ευρώπη, την ήπειρο που θερμαίνεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στον κόσμο, υποχωρούν με επιταχυνόμενο ρυθμό λόγω της κλιματικής κατάρρευσης που προκαλείται από τον άνθρωπο.

«Σημαντικά τμήματα των συνόρων ορίζονται από τη λεκάνη απορροής ή τις κορυφογραμμές των παγετώνων, το αιώνιο χιόνι ή το αιώνιο χιόνι», ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση σε δήλωση που επικαλείται το Bloomberg . «Αυτοί οι σχηματισμοί αλλάζουν λόγω της τήξης των παγετώνων».

Το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Zermatt επηρεάζεται από την αλλαγή, με τις δύο χώρες να συμφωνούν να τροποποιήσουν τα σύνορα γύρω από τα ορόσημα της Testa Grigia, Plateau Rosa, Rifugio Carrel και Gobba di Rollin με βάση τα οικονομικά τους συμφέροντα, ανέφερε το Bloomberg.

Μια κοινή ιταλο-ελβετική επιτροπή συμφώνησε με τις αλλαγές τον Μάιο του 2023. Η Ελβετία ενέκρινε επίσημα τη συνθήκη την Παρασκευή, αλλά η Ιταλία πρέπει ακόμη να υπογράψει.

Οι αλλαγές έρχονται μετά από μια διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών για την επικράτεια της κορυφής που κράτησε χρόνια.

Οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν το 4% του όγκου τους το 2023, τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με την Ελβετική Ακαδημία Επιστημών. Η μεγαλύτερη πτώση ήταν 6% το 2022.

Οι ειδικοί σταμάτησαν να μετρούν τον πάγο σε ορισμένους παγετώνες της Ελβετίας επειδή δεν έχει απομείνει κανένα

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2023, λόγω των λιώσιμο των πάγων, βγήκαν στην επιφάνεια τα οστά ενός Γερμανού ορειβάτη που εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν 40 χρόνια ενώ διέσχιζε έναν παγετώνα κοντά στο Matterhorn.

