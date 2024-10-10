Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ενεργά τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα ως πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση: «Η επόμενη μέρα των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα», την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2024, στη Λάρισα.

Για το αειφόρο αποτύπωμα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών μίλησαν ο πρόεδρος της Πειραιώς κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, ο CEO της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, κατά τους σύντομους χαιρετισμούς τους.

«Η χρήση των θερμοκηπίων, ως τρόπος καλλιέργειας, έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη νέα πραγματικότητα, που διαμορφώνεται από την κλιματική κρίση και την αυξανόμενη πίεση για παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας. Για εμάς στην Πειραιώς, ο εκσυγχρονισμός των σημερινών υποδομών και η δημιουργία νέων, σύγχρονων θερμοκηπίων, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.», επισήμανε ο Πρόεδρος της Πειραιώς, κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου.

Ο CEO της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου επισήμανε ότι: «Η Πειραιώς υποστηρίζει ενεργά τον μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα. Άλλωστε, η Πειραιώς διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, διατηρώντας μερίδιο 80% της αγοράς, με τα δάνεια προς αγρότες να διαμορφώνονται σε πάνω από €1 δισ. Η νέα της πρωτοβουλία είναι ο εκσυγχρονισμός των θερμοκηπίων, καθώς πιστεύουμε ότι συμβάλουν στην ανθεκτικότητα και στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής, καθιστώντας την πιο βιώσιμη, αποδοτική και ανθεκτική στις προκλήσεις. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα νέο τμήμα, το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής, που εξυπηρετεί όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, από την παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας τόνισε ότι: «Η ενίσχυση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών αποτελεί μονόδρομο για την αγροτική παραγωγή, από τη στιγμή που θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα μιας και η κυβέρνησή μας, αναγνωρίζει την εξαιρετικά σημαντική συμβολή που έχει, όχι μόνο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σε πρώτη φάση, οι επενδυτικοί πόροι αγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις κατά 50% από το ΣΣ ΚΑΠ, 35% τραπεζικό δανεισμό και 15% ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, προωθούμε τα συνεργατικά σχήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τον κατακερματισμένο κλήρο, ενισχύουμε το πρόγραμμα Νέων Αγροτών με επιδοτήσεις έως 40.000 ευρώ και μειώνουμε το κόστος παραγωγής μέσω φοροελαφρύνσεων και επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας εστίασε: «Oι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν απάντηση στην κλιματική κρίση. Είναι ένα βιώσιμο αγροτικό μοντέλο έναντι παλαιότερων καλλιεργητικών πρακτικών, λόγω του φιλικότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της βέλτιστης χρήσης των προσφερόμενων πόρων. Ως Περιφέρεια αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα στήριξης, ώστε να διαμορφωθεί η γεωργία του μέλλοντος με οδηγό την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή. Είναι ενθαρρυντικό, πως σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούνται και παράγοντες της αγοράς, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, με την παροχή ολοκληρωμένου πλαισίου χρηµατοδοτικής στήριξης µε στόχο την κάλυψη των αναγκών των αγροτών μας. Η Θεσσαλία άλλωστε χρειάζεται τη στήριξη όλων, µε κάθε δόκιμο τρόπο, για την ανασυγκρότησή της σε κάθε επίπεδο».

Στη συζήτηση που ακολούθησε, και την οποία συντόνισε ο Agricultural Retail Banking Senior Director κ. Γιάννης Χανιωτάκης, οι ομιλητές αναφέρθηκαν εκτενώς στις τεχνικές καλλιέργειας θερμοκηπίων, την υδροπονία, τα αγροβολταϊκά και τη χρημαδοτική στήριξή τους από την Πειραιώς.

Ο Δρ. Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επισήμανε: «Η ανάπτυξη των θερμοκηπίων μπορεί να αποτελέσει τον επιταχυντή ανάπτυξης του τεχνολογικού επιπέδου της γεωργίας στη χώρα μας. Η χάραξη ενός οδικού χάρτη είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στην ελληνική γεωργία, καθώς η θερμοκηπιακή γεωργία θα μας δώσει τη δυνατότητα αύξησης αλλά και βελτίωσης των παραγόμενων προϊόντων, αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών σε λαχανοκομικά προϊόντα».

Ο CEO της Alagro, κ. Νίκος Μουτεβελής σημείωσε: «Στην Ελλάδα διαθέτουμε πλέον την τεχνογνωσία και τα εργαλεία για μια σωστή υδροπονική εγκατάσταση, είτε σε καινούργια θερμοκήπιο είτε για την μετατροπή ενός συμβατικού θερμοκηπίου σε σύγχρονο υδροπονικό. Τα καλλιεργητικά, τα εμπορικά και τα περιβαλλοντικά οφέλη της υδροπονίας είναι τεράστια, καθώς μας επιτρέπουν την καλλιέργεια ακόμα και σε άγονες εκτάσεις, με σημαντική μάλιστα μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι να φθάνουν στους καταναλωτές ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας».

Ο Δρ. Νίκος Κανόπουλος, CEO της Brite Solar είπε: «Η τριπλή χρήση της γης πρέπει να είναι ο στόχος όταν μιλάμε για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Τα Agri-PV είναι η τεχνολογία φωτοβολταϊκών, που μας παρέχουν τη δυνατότητα στο ίδιο κομμάτι γης να έχουμε γεωργική παραγωγή προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες, διαχείριση του νερού και παραγωγή ενέργειας».

Εκτενής αναφορά στην υλοποίηση των επενδύσεων εκ μέρους της τράπεζας έγινε από τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Τραπεζικής της Πειραιώς, κ. Αλκιβιάδη Αλεξάνδρου, ο οποίος μεταξύ άλλων στάθηκε στο γεγονός ότι: «Η Πειραιώς συναντά όλους τους πελάτες της που έχουν επενδύσει σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και προσκαλεί όλους τους νέους ενδιαφερόμενους για να τους συμβουλεύσει, χρηματοδοτήσει και βοηθήσει κατά τη διάρκεια των επενδύσεων τους».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια εποικοδομητική συζήτηση, κατά την οποία αναδείχθηκε η σημασία της θερμοκηπιακής καλλιέργειας και ιδιαίτερα στην πληγείσα περιοχή της Θεσσαλίας, σε μια χρονική περίοδο που η κλιματική κρίση αναδεικνύει τη βαρύτητα του πρωτογενούς τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στη διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας της χώρας.



