Παπαστεργίου: Η Ελλάδα με μικροδορυφόρους για παρακολούθηση φυσικών καταστροφών

Η χώρα μας αποκτά ένα ακόμη παράθυρο στο διάστημα μέσω του νέου σμήνους μικροδορυφόρων που αναμένεται να εκτοξευτούν μετά το 2025.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μίλησε αποκλειστικά στα Eco News και την Κορίνα Γεωργίου, εξηγώντας ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και γιατί καθιστούν την Ελλάδα πιο αυτόνομη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των εφαρμογών που αφορούν στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση κρίσεων.





