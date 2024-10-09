Υιοθεσία και εθελοντική δράση καθαρισμού από το προσωπικό της ΔΕΗ στις παραλίες Μακραμέ και Μικρολίμανο στο Λαύριο, καθώς και καθαρισμός 47 παραλιών σε Κέα, Κύθνο, Σίφνο και Σέριφο

Περισσότεροι από 1,2 τόνοι απορριμμάτων, πάνω από 24.000 αποτσίγαρα και 10.000 κομμάτια πλαστικού (καλαμάκια, σακούλες κ.α.)

Περισσότερους από 1,2 τόνους απορριμμάτων συγκέντρωσαν οι ομάδες καθαρισμού στις παραλίες Μακραμέ και Μικρολίμανο στο Λαύριο, καθώς και σε 47 παραλίες των νησιών Κέα, Κύθνος, Σίφνος και Σέριφος, στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΕΗ με το Project Paralies. Η δράση ολοκληρώθηκε με τον εθελοντικό καθαρισμό των παραλιών του Λαυρίου από εργαζόμενους της ΔΕΗ, ενισχύοντας τη στρατηγική του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και τη δέσμευση του στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Στόχος 14 Ζωή στο Νερό)

Η ΔΕΗ, σε συνεργασία με το Project Paralies, υιοθέτησε φέτος το καλοκαίρι τις δύο παραλίες του Λαυρίου και φρόντισε να παραμείνουν καθαρές, ενημερώνοντας και προτρέποντας τους λουόμενους να ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους ανά κατηγορία στους ειδικά διαμορφωμένους κάδους. Οι δράσεις καθαρισμού επεκτάθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας On the road και στα νησιά Κέα, Κύθνο, Σέριφο και Σίφνο, όπου οι ομάδες καθαρισμού βρέθηκαν για μία εβδομάδα σε κάθε νησί και καθάρισαν συνολικά 47 παραλίες, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 34.000 απορρίμματα όλων των ειδών.

Κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας των παραλιών στο Λαύριο, συγκεντρώθηκαν συνολικά 290 κιλά πλαστικό, 145 κιλά χαρτί, 127 κιλά αλουμίνιο, 273 κιλά γυαλί και 384 κιλά μικτά απορρίμματα στους κάδους κατηγοριοποίησης. Αποτσίγαρα (7.114 τμχ.), πλαστικά κομμάτια (2.681 τμχ.) και σακούλες (1.066 τμχ.), κομμάτια χαρτιού (2.459 τμχ.) και πλαστικά καλαμάκια (962 τμχ.) αποτέλεσαν τα συχνότερα είδη απορριμμάτων που συνέλεξαν οι εθελοντές στις παραλίες.

Το ανθρακικό όφελος που προέκυψε από την ανακύκλωση των αποβλήτων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της υιοθεσίας των παραλιών αντιστοιχεί στο ετήσιο ανθρακικό όφελος που προκύπτει από ένα δάσος έκτασης 4,47 στρεμμάτων.

Αντίστοιχα, από τους καθαρισμούς στις 47 παραλίες των 4 νησιών, συλλέχθηκαν 76,9 κιλά απορριμμάτων, συνολικά 34.431 τεμάχια με τα τρία πιο συχνά είδη να είναι αποτσίγαρα (17.644 τμχ.), πλαστικά κομμάτια (6.800 τμχ.) και κομμάτια χαρτιού (4.673 τμχ.).

Ο Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΕΗ, κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε σχετικά:

«Η ΔΕΗ στο πλαίσιο της Στρατηγικής της με κέντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υλοποιεί με συστηματικό τρόπο δράσεις, οι οποίες δημιουργούν διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον με ιδιαίτερη πάντα έμφαση στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Ευχαριστούμε την ομάδα του Project Paralies που έχει αναλάβει ένα τόσο σημαντικό έργο για τον καθαρισμό των παραλιών και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την εξέλιξη της συνεργασίας μας που συμβάλει στην προστασία της φύσης και στην ενίσχυση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Τέλος, η ενεργή συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των εργαζομένων μας στη δράση καθαρισμού στο Λαύριο, αποτελούν ένδειξη της σημασίας που έχει για το προσωπικό του Ομίλου η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις που ενισχύουν το θετικό αντίκτυπο σε κοινωνία και περιβάλλον».

Η ΔΕΗ πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς συμμετέχοντας σε σειρά δράσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ συνεργάστηκε για 3η χρονιά με το Project Paralies για τον καθαρισμό των ελληνικών παραλιών, ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί, με τη “Εναλεία” για τον θαλάσσιο καθαρισμό της περιοχής του Σουνίου συλλέγοντας περισσότερα από 25.000 κιλά απορριμμάτων.

Με όραμα να μετασχηματιστεί σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρεία, η ΔΕΗ επιταχύνει τη διαδικασία αποανθρακοποίησης, επενδύοντας σημαντικά στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες στις ΑΠΕ, ο Όμιλος ΔΕΗ προωθεί την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη με στόχο τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας (CSV) για την Εταιρεία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον σε εναρμόνιση με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.