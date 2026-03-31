Η Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη (η μεγαλύτερη αλμυρή λίμνη της Αμερικής) βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αφού η στάθμη του νερού της έφτασε σε ιστορικό χαμηλό το 2022, η Πολιτεία της Γιούτα βιώνει τη χειρότερη χιονοκάλυψη που έχει καταγραφεί ποτέ. Η λίμνη κατευθύνεται προς ένα νέο χαμηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να εκτίθενται εκατοντάδες τετραγωνικά μίλια πυθμένα της λίμνης, που είναι μολυσμένα με αρσενικό και βαρέα μέταλλα. Όταν φυσάει άνεμος, τοξική σκόνη καλύπτει το Σολτ Λέικ Σίτι και άλλες πόλεις κατά μήκος του Wasatch Front, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε όλη τη Δύση, το νερό λιγοστεύει. Ο ποταμός Κολοράντο, ζωτικής σημασίας για 40 εκατομμύρια ανθρώπους σε επτά πολιτείες, έχει επιβαρυνθεί από δεκαετίες ξηρασίας και υπερεκμετάλλευσης, αφήνοντας τις πολιτείες σε έντονες διαμάχες για το εναπομείναν νερό. Η Γιούτα βρίσκεται αντιμέτωπη με διπλή κρίση: να εξασφαλίσει το μερίδιό της από έναν συρρικνούμενο ποταμό και ταυτόχρονα να σώσει τη Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη.

Καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει την παρακμή μιας αλμυρής λίμνης όπως η Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη. Ωστόσο, στη Γιούτα, μια βαθιά συντηρητική πολιτεία που αντιτίθεται στη ρύθμιση, οι υποχρεωτικοί περιορισμοί και οι κρατικές παρεμβάσεις θεωρούνται πολιτικά απαράδεκτοι. Αν η πολιτεία θέλει να σώσει τη λίμνη, θα πρέπει να κάνει κάτι πρωτοφανές: να διασώσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα μέσω εθελοντικών μηχανισμών της αγοράς αντί για κυβερνητικές επιβολές.

Τα διακυβεύματα είναι τεράστια. Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις περιοχές που επηρεάζονται από τους ανέμους της αποξηραμένης λίμνης. Η εξάτμιση από τη λίμνη ευθύνεται για σχεδόν το μισό των κατακρημνίσεων της περιοχής. Η λίμνη παίζει επίσης έναν υποτιμημένο ρόλο στην εθνική επισιτιστική αλυσίδα: παράγει ορυκτά που χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα για βιολογικές καλλιέργειες και σχεδόν το μισό της παγκόσμιας παραγωγής γαρίδας άλμης, υποστηρίζοντας 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους θαλασσινών.

Για να αποκατασταθεί η λίμνη, πρέπει να αυξηθεί γρήγορα η ροή νερού προς αυτήν. Η γεωργία καταναλώνει περίπου τα δύο τρίτα του εκτρεπόμενου νερού στη λεκάνη της λίμνης. Αντί να υποχρεώσει τους αγρότες να εγκαταλείψουν το νερό τους, η Γιούτα τους πληρώνει για να το εκμισθώνουν εθελοντικά και κατευθύνει το εξοικονομημένο νερό προς τη λίμνη. Μετά το ιστορικό χαμηλό του 2022, η πολιτεία θέσπισε μεταρρυθμίσεις που καθιστούν τέτοιες συναλλαγές νομικά εφικτές. Δημιούργησε ένα ταμείο 40 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά ή μίσθωση νερού και διέθεσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μέτρα εξοικονόμησης. Στην ουσία, επιχειρεί να δημιουργήσει την πιο ελεύθερη αγορά εξοικονόμησης νερού στη Δύση των ΗΠΑ.

Η πρόοδος είναι υπαρκτή αλλά ανεπαρκής. Πέρυσι, η Πολιτεία και οι εταίροι της διέθεσαν 1.230 κυβικά μέτρα νερού στη λίμνη. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι απαιτούνται πολλά περισσότερα για να υπάρξει ρεαλιστική πιθανότητα ανάκαμψης έως το 2034, μία ποσότητα που ισοδυναμεί με το νερό που χρειάζεται για την άρδευση 300 τετραγωνικών μιλίων καλλιεργειών μηδικής κάθε χρόνο.

Προς το παρόν, το βασικό εμπόδιο δεν είναι τα χρήματα αλλά η πειθώ. Οι αγρότες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη μίσθωση των υδάτινων δικαιωμάτων τους. Πολλοί φοβούνται ότι δεν θα τα ανακτήσουν μετά τη λήξη των συμφωνιών ή ότι η συμμετοχή τους θα δημιουργήσει νομικό προηγούμενο εις βάρος τους. Επίσης ανησυχούν ότι η απομάκρυνση νερού από τη γεωργία θα αποδυναμώσει σταδιακά τις αγροτικές κοινότητες που έχουν χτίσει επί γενιές. Οι ανησυχίες αυτές είναι βάσιμες και απαιτούν χρόνο για να αντιμετωπιστούν.

Αν όμως οι εθελοντικές αγορές δεν κινηθούν αρκετά γρήγορα, θα παρέμβει η υποχρεωτική ρύθμιση. Μια αγωγή που εξετάζεται στα δικαστήρια υποστηρίζει ότι η Γιούτα παραβίασε την υποχρέωσή της να προστατεύσει τη λίμνη. Αν οι ενάγοντες δικαιωθούν, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση νερού χωρίς αποζημίωση για τους αγρότες. Παράλληλα, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ζητήσει την ένταξη ενός μεταναστευτικού πτηνού στον νόμο περί προστασίας απειλούμενων ειδών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτικές περικοπές νερού.

Το κόστος της αποτυχίας θα είναι τεράστιο. Η λίμνη Όουενς στην Καλιφόρνια αποξηράνθηκε πριν από έναν αιώνα και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης από σκόνη στις ΗΠΑ. Η καταπολέμηση της σκόνης εκεί έχει κοστίσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν η Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη συνεχίσει να συρρικνώνεται, η διαχείριση της σκόνης θα μπορούσε να κοστίσει στη Γιούτα από 3 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 50 χρόνια.

Η αποφυγή αυτού του μέλλοντος απαιτεί την ταχεία επιτυχία της εθελοντικής προσέγγισης. Αυτό σημαίνει μείωση των νομικών και πρακτικών εμποδίων που κρατούν τους αγρότες εκτός, βελτίωση των εργαλείων μέτρησης της εξοικονόμησης νερού και σχεδιασμό συμφωνιών που θα ανταμείβουν τους αγρότες ανάλογα με την πραγματική εξοικονόμηση, δίνοντάς τους οικονομικό κίνητρο να σώσουν τη λίμνη.

Η πολιτεία εξετάζει επίσης λύσεις πέρα από τα σύνορά της. Έχει προτείνει να χρηματοδοτήσει μονάδες αφαλάτωσης στην Καλιφόρνια, με αντάλλαγμα μέρος των υδάτων του ποταμού Κολοράντο. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, έχει εκφράσει ενδιαφέρον. Αν και μια τέτοια συμφωνία θα χρειαστεί χρόνια, δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα.

Η Γιούτα δοκιμάζει μια ιδέα με ευρύτερες συνέπειες: ότι μια πολιτεία που βασίζεται στα δικαιώματα ιδιοκτησίας μπορεί να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς αγοράς για να αποκαταστήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα, και μάλιστα αρκετά γρήγορα. Τον Σεπτέμβριο, ο κυβερνήτης Spencer Cox δήλωσε ότι το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιτυχίες στην ιστορία της ανθρωπότητας» και δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τη λίμνη έως τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2034.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.