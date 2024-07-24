Ολυμπιακοί Αγώνες: Στη Γιούτα οι Χειμερινοί Αγώνες του 2034

Στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, στις ΗΠΑ, θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2034, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
Salt Lake City Utah #SLCUT2034 have been elected the host of the Olympic & Paralympic Winter Games 2034!
Find out more here:
here: https://t.co/BLmUZuqM7W— IOC MEDIA (@iocmedia) July 24, 2024
Πηγή: skai.gr
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Η νέα ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο δείχνει τον χαρακτήρα του...
- Σάλος με την αθλήτρια ιππασίας Σαρλότ Ντιζαρντέν - Αποσύρθηκε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά το βίντεο κακοποίησης του αλόγου της
- Φιλτισάκου: «Δεν μπορεί να είμαι ντοπαρισμένη - Ουδέποτε έκανα χρήση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.