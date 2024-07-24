Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2034

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στη Γιούτα οι Χειμερινοί Αγώνες του 2034

Στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, στις ΗΠΑ, θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2034, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark