Ολυμπιακοί Αγώνες: Στη Γιούτα οι Χειμερινοί Αγώνες του 2034

Στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, στις ΗΠΑ, θα γίνουν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2034, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

Salt Lake City Utah #SLCUT2034 have been elected the host of the Olympic & Paralympic Winter Games 2034!



Find out more here:

here: https://t.co/BLmUZuqM7W July 24, 2024

Πηγή: skai.gr

