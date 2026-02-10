Στη Λίμνη Μόρνου βρέθηκε η κάμερα «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σε μια περιοχή που τους τελευταίους μήνες έχει γίνει σύμβολο της λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα. Η παρατεταμένη ανομβρία του καλοκαιριού και του φθινοπώρου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της στάθμης του νερού στον ταμιευτήρα που υδροδοτεί μεγάλο μέρος της Αττικής. Μαζί με τη μείωση της στάθμης, ήρθε ξανά στο φως ένα κομμάτι ιστορίας.

Το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που είχε καλυφθεί από τα νερά όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη τη δεκαετία του ’70, άρχισε να εμφανίζεται και πάλι. Ερείπια σπιτιών έγιναν ορατά μετά από δεκαετίες, θυμίζοντας στους παλαιότερους τη ζωή πριν από την κατασκευή του φράγματος. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, το σκηνικό άρχισε να αλλάζει. Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έφεραν μια ενθαρρυντική ανάσα. Η στάθμη της Λίμνης Μόρνου παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, με τις εισροές νερού να αυξάνονται και το τοπίο να θυμίζει ξανά τον κανονικό του χαρακτήρα. Παρότι η κατάσταση δεν έχει ακόμη πλήρως αποκατασταθεί, τα πρώτα σημάδια είναι θετικά. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν καθημερινά τα δεδομένα, ελπίζοντας ότι ο χειμώνας θα συνεχιστεί με βροχές και χιόνια, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω τα υδάτινα αποθέματα. Προβλήματα όμως με το νερό αντιμετωπίζουν και οι αγρότες της Κωπαΐδας, όπως αποκαλύπτουν οι ίδιοι στην εκπομπή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.