Εκπλήσσοντας πολλούς επιστήμονες που πίστευαν ότι οι καρχαρίες δεν υπήρχαν στα παγωμένα νερά, μία κάμερα κατέγραψε για πρώτη φορά ένας καρχαρία στα σε βυθό της Ανταρκτικής.

Ο καρχαρίας που κολυμπούσε νωχελικά δίπλα σε ένα ακίνητο σαλάχι πάνω από έναν άγονο βυθό, πολύ βαθύ για να τον φωτίσουν οι ακτίνες του ήλιου, ήταν ένα απροσδόκητο θέαμα.

Το μοναδικό στιγμιότυπο βιντεοσκοπήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, σε βάθος 490 μέτρα, όπου η θερμοκρασία του νερού ήταν σχεδόν στους 1,27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καρχαρίας υπολογίζεται ότι έχει μήκος μεταξύ 3 και 4 μέτρων.

Η κάμερα του Κέντρου Έρευνας Βαθέων Θαλασσών Minderoo-UWA τοποθετήθηκε στα ανοικτά των Νήσων Νότιων Σέτλαντ, κοντά στην Ανταρκτική Χερσόνησο. Το σημείο αυτό βρίσκεται εντός των ορίων του Ανταρκτικού Ωκεανού, γνωστού και ως Νότιου Ωκεανού.

«Κατεβάσαμε την κάμερα αλλά δεν περιμέναμε να δούμε καρχαρίες, επειδή υπάρχει ένας γενικός εμπειρικός κανόνας ότι δεν βλέπεις καρχαρίες στην Ανταρκτική», δήλωσε ενθουσιασμένος ο ερευνητής Alan Jamieson.

«Και δεν είναι καν μικρός καρχαρίας. Είναι ένα μεγάλος, σαν ξεξαμενή», πρόσθεσε.

Ο Jamieson δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να βρει κανένα αρχείο άλλου καρχαρία στον Ανταρκτικό Ωκεανό.

Ο Peter Kyne, βιολόγος διατήρησης του Πανεπιστημίου Charles Darwin, ανεξάρτητος από το ερευνητικό κέντρο, συμφώνησε ότι ποτέ πριν δεν είχε καταγραφεί καρχαρίας τόσο νότια.

Σύμφωνα με τον Kyne, η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των ωκεανών θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν τους καρχαρίες στα ψυχρότερα νερά του Νότιου Ημισφαιρίου.

Ωτσόσο, μέχρι τώρα, υπήρχαν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τις αλλαγές στην εξάπλωση των πληθυσμών κοντά στην Ανταρκτική, λόγω της απομακρυσμένης περιοχής.

