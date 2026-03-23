Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα, επιλεγμένα για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των περιοχών όπου φυτεύονται.

Η αγορά τους καλύπτεται από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάρτης.

Σημείο συνάντησης: στην περιοχή Κλαδάς, μπροστά στο μουσικό σχολείο.

Η δράση θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

Η συγκεκριμένη δενδροφύτευση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της φετινής φυτευτικής περιόδου και αποτελεί την τελευταία δράση της σεζόν. Ένα ουσιαστικό και συμβολικό κλείσιμο για μια χρονιά κατά την οποία χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων πνευμόνων πρασίνου σε όλη τη χώρα.

Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

