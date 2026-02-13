Η πρόσφατη τοποθέτηση κολάρου GPS σε μια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα από το California Department of Fish and Wildlife σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την προστασία του είδους. Είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται σε αλεπού της νότιας Σιέρα Νεβάδα, με την επιχείρηση να πραγματοποιείται τον Ιανουάριο κοντά στις Mammoth Lakes από βιολόγους του γραφείου Bishop. Το επίτευγμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 50 άτομα, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο σπάνια σαρκοφάγα της Καλιφόρνια.

Λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης παρουσίας της, η κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα προστατεύεται από τη νομοθεσία της πολιτείας ως απειλούμενο είδος, ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει χαρακτηριστεί είδος υπό εξαφάνιση. Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα δεκαετούς παρακολούθησης με κάμερες και ανάλυσης περιττωμάτων, καθώς και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης. Όπως ανέφερε η περιβαλλοντική επιστήμονας του Τμήματος, Julia Lawson, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη του πληθυσμού.

Οι πληροφορίες θέσης από το GPS, σε συνδυασμό με τα βιολογικά δείγματα, θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την οικολογία και τις ανάγκες διατήρησης αυτής της απομονωμένης ομάδας, η οποία διαφοροποιείται γενετικά από συγγενικούς πληθυσμούς της οροσειράς Cascade. Το ζώο ζει σε απομονωμένες, ορεινές και άγονες περιοχές μεγάλου υψομέτρου και αποφεύγει συστηματικά την ανθρώπινη παρουσία, στοιχείο που δυσχεραίνει σημαντικά τον εντοπισμό και τη μελέτη του.

Παρότι οι κόκκινες αλεπούδες είναι διαδεδομένες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία, το συγκεκριμένο υποείδος απαντάται αποκλειστικά σε μεγάλα υψόμετρα της Καλιφόρνια και του Όρεγκον και ανήκει σε ξεχωριστή γενετική γραμμή. Οι ακριβείς αιτίες της δραματικής μείωσης του πληθυσμού δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η παγίδευση στις αρχές του 20ού αιώνα θεωρείται ότι συνέβαλαν σημαντικά. Παράλληλα, η περιορισμένη γενετική ποικιλότητα εξακολουθεί να απειλεί τη βιωσιμότητα του υποείδους. Για χρόνια θεωρούνταν εξαφανισμένο, μέχρι που το 2010 μια αυτόματη κάμερα κατέγραψε μια αλεπού κοντά στο πέρασμα Sonora Pass.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί αντίστοιχη προσπάθεια του 2018, όταν ομάδα υπό τη βιολόγο Jennifer Carlson τοποθέτησε κολάρα σε αλεπούδες στην περιοχή του Lassen Peak, συμβάλλοντας στον εντοπισμό φωλιών και στη μελέτη της αναπαραγωγικής τους συμπεριφοράς. Η προστασία της κόκκινης αλεπούς της Σιέρα Νεβάδα εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Καλιφόρνια για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και στην Πρωτοβουλία 30×30, που στοχεύει στη διαφύλαξη του 30% των εδαφών και των παράκτιων υδάτων έως το 2030.

Πηγή: skai.gr

