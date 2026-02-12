Πώς οι καθημερινές συνήθειες θα μπορούν να σταματήσουν στην κλιματική αλλαγή

Μολονότι η κλιματική κρίση μοιάζει αδύνατον να επηρεάζεται από μεμονομένες συμπεριφορές και επιλογές των ατόμων, «τα μαθηματικά δείχνουν» αν πολλοί άνθρωποι κάνουν μικρές αλλαγές, τότε, τότε οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να μειωθούν σημαντικά, φέρνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το Associated Press ανέλυσε τέσσερις καθημερινές συμπεριφορές των Αμερικανών που αφορούν διατροφή, μετακινήσεις, θέρμανση σπιτιού και ρούχα και υπολόγισε τι θα συνέβαινε αν μόνο ένας στους δέκα άλλαζε ως προς αυτές.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα μπορούσαν να αποφευχθούν δεκάδες έως εκατοντάδες δισεκατομμύρια λίβρες εκπομπών άνθρακα ετησίως.

Διατροφή: Το βοδινό απελευθερώνει πολλές εκπομπές άνθρακα αφού παράγει πολύ μεθάνιο ενώ παράλληλα έχει μεγάλες ανάγκες σε γη και τροφή.

Αν μόνο ένας στους δέκα Αμερικανούς που τρώνε βοδινό — περίπου 25 εκατ. άτομα — αντικαθιστούσαν ένα γεύμα βοδινού την εβδομάδα με κοτόπουλο, οι εκπομπές CO₂ θα μειώνονταν κατά 13 δισ. λίβρες (6 εκατ. τόνους) τον χρόνο, δηλαδή όσο περίπου εκπέμπουν 1,3 εκατ. αυτοκίνητα με βενζίνη.

Μετακινήσεις: Τα Ι.Χ. αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 28% του συνόλου. Η οδήγηση ηλεκτρικού οχήματος αντί για βενζινοκίνητο μπορεί να μειώσει κατά 7.400 λίβρες (3.357 κιλά) CO₂ ανά άτομο ετησίως. Αν ένας στους δέκα οδηγούς (23,77 εκατ. άτομα) έκανε αυτή την αλλαγή, θα εξοικονομούσαν περίπου 175 δισ. λίβρες (79 εκατ. τόνοι) CO₂ κάθε χρόνο.

Θέρμανση σπιτιού: Περίπου 60 εκατ. νοικοκυριά χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για θέρμανση. Αν ένα στα δέκα νοικοκυριά αντικαθιστούσε τον λέβητα φυσικού αερίου με ηλεκτρική αντλία θερμότητας, θα εξοικονομούσαν περίπου 11 δισ. λίβρες CO₂ ετησίως, ισοδύναμο με την αφαίρεση 1 εκατ. αυτοκινήτων από τους δρόμους.

Ρούχα: Η παραγωγή ενός ζευγαριού τζιν εκπέμπει πάνω από 44 λίβρες (20 κιλά) CO₂. Αν ένας στους δέκα Αμερικανούς (34,2 εκατ. άτομα) αγόραζε φέτος μεταχειρισμένα τζιν αντί για καινούργια, θα εξοικονομούσαν περίπου 1,5 δισ. λίβρες (0,7 εκατ. τόνοι) CO₂, αντίστοιχο με τις εκπομπές 150.000 αυτοκινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, κανένα από αυτά τα μέτρα από μόνο του δεν λύνει την κλιματική κρίση, αλλά όλα μαζί αποτυπώνουν πόσο γρήγορα συσσωρεύονται ή μειώνονται οι εκπομπές όταν εκατομμύρια άνθρωποι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

