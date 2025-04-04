Σε κίνδυνο βρίσκεται η ζωή μιας μικρής αλεπουδίτσας, η οποία βρέθηκε χθες βαριά τραυματισμένη στην Κυψέλη, έχοντας πέσει από τον βράχο του λόφου της περιοχής (ο οποίος όχι τυχαία ονομάζεται Αλεπότρυπα) και περιθάλπεται από τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υπεύθυνη του ΑΝΙΜΑ, Μαρία Γανωτή, το αλεπουδάκι φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τη μύτη και είναι αβέβαιο εάν θα καταφέρει να επιζήσει, μετά δύο ημέρες που μάχεται για να παραμείνει στη ζωή.

Η κ. Γανωτή ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται μωρό αλεπούς στον αστικό ιστό της Αθήνας, γεγονός που αποδεικνύει πως το είδος αναπαράγεται μέσα στην ίδια την πόλη και τους χώρους τους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ήδη έχουν υπάρξει αναφορές για άλλα νεαρά αλεπουδάκια και έχει καταγραφεί παρουσία τους σε διάφορες περιοχές, όπως στα Ιλίσια, το Μαρούσι και στις περιοχές πέριξ του Υμηττού. Μάλιστα, όπως είπε, πρόσφατα η ΑΝΙΜΑ κλήθηκε να περισυλλέξει αλεπουδάκι από υπόγειο στη Βαρβάκειο Αγορά, όπου προφανώς αναζητούσε τροφή.

Στη σελίδα της στο Facebook, η ΑΝΙΜΑ πληροφορεί πως αλεπούδες «εμφανίζονται στον Λυκαβηττό, στου Φιλοπάππου, στην Ακρόπολη. Αλεπούδες στη Δραπετσώνα, στη Νίκαια, στο Αιγάλεω, στον Άλιμο. Αλεπούδες στο Γαλάτσι, στον Περισσό, στη Νέα Ιωνία. Και, βεβαίως, αλεπούδες στην Πεύκη, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στη Βούλα, στη Βάρη, στη Γλυφάδα».

Σύμφωνα με την κ. Γανωτή, αυτές οι πολλές αναφορές επιβεβαιώνουν ότι η αλεπού θα πρέπει πλέον να θεωρείται «αστικό ζώο». Μάλιστα, εφιστά την προσοχή, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ιδίως στους οδηγούς και κυρίως τα βράδια, για τον κίνδυνο να παρασύρουν αλεπούδες.

Επίσης, η ΑΝΙΜΑ κάνει έκκληση για δωρεές, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της φροντίδας όχι μόνο των αλεπούδων, αλλά και των άλλων αγρίων ειδών που παρεπιδημούν στον αστικό ιστό της πόλης μας, ιδιαίτερα αυτήν την εποχή που αρχίζουν να γεννιούνται τα μικρά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

